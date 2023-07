Simina Tulbure (REPER), hărțuită de "partidul extremist". A fost sunată la 3 dimineața, înjurată

"Din păcate, România este pe un val de extremism care a apărut deja în UE, de ceva timp. Putem să vedem cazul Spaniei, Italiei, chiar şi al Germaniei. Era clar că şi în România va urma acest val. Chiar asupra acestui val am reuşit să intervin în noile Legi ale Educaţiei - am introdus curriculum de educaţie pentru cetăţenie europeană şi etică, tocmai pentru a acapara puţin propaganda de la Kremlin şi să diminuăm puţin acest extremism de care România are parte, în momentul de faţă.

Am avut şi probleme din cauza asta. Eu sunt președintele Grupului de prietenie cu UK şi, în martie, am semnat un parteneriat strategic cu UK. A fost dreptul meu să aleg colegi şi colege de la alte grupuri parlamentare cu care să mergem în deplasare. Bineînţeles că partidul extremist nu a fost reprezentat şi, atunci, am fost hărțuită de colegul de la partidul extremist, am fost sunată la 3 dimineaţa, am fost înjurată pe grupuri. Din fericire, colegii şi colegele au reacționat foarte bine şi am fost susţinută în această situaţie", a spus Simina Tulbure, în emisiunea Generația Schimbării de la DCNews TV.

Simina Tulbure este prima femeie deputat reprezentantă a Diasporei.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

