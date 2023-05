Siguranţa rutieră din România, gestionată de... un consiliu fără puteri. "Nu reuşeşte să aplice niciodată nimic. Nici măcar nu vin mereu aceiaşi oameni"

"La nivelul Uniunii Europene, există o reglementare comunitare care spune că la nivelul tuturor ţărilor membre trebuie să existe o entitate care să gestioneze problema siguranţei rutiere. O entitate de sine stătătoare. La noi există un consiliu inter-ministerial, o entitate fără personalitate juridică, care, neavând răspundere, nu pune presiune pe nimeni.

Dacă vine un ministru, membru al acelui consiliu interministerial, cu o propunere bună, dar care nu este agreată de ceilalţi membri şi nu trece, iar ulterior apar evenimente rutiere pe fondul acelei carenţe, nu răspunde nimeni!", a declarat Cătălin Codescu, preşedintele AVAC, la DC Conducem.

Pe acest subiect a intervenit şi Titi Aur.

"Acel consiliu interministerial mai are încă o problemă. Când se întâmplă acel consiliu, care ar trebui să fie lunar dar nu se face mereu, fiecare minister trimite pe cine are liber atunci. Nici măcar nu vin aceiaşi oameni din fiecare minister, ca să intre la un moment dat în problematică şi să înţeleagă. O dată vine un director general, o dată un secretar de stat, şi tot aşa. Miniştrii nu vin niciodată. Şi atunci este total ineficient acel consiliu. Care este singura organizaţie care ar trebui să gestioneze siguranţa rutieră. Nu are nici personalitate juridică şi nu reuşeşte să aplice niciodată nimic. Nici măcar acea strategie naţională nu este aplicată pentru că fiecare spune că nu e treaba lui şi aşteaptă să facă altcineva. Fiecare îşi punctează evenimentul, participarea şi atât. E înfiinţat de prin 2006, dar dacă ar fi să facem o listă cu realizările acelui Consiliu Interministerial, probabil tindem spre zero. Or fi, dar foarte puţine!", a completat şi Titi Aur.

Titi Aur a criticat, anterior, şi Ministerul Transporturilor pentru lipsa de implicare în ceea ce priveşte accidentele rutiere, după ce în ultima lună au fost înregistrate 10 evenimente rutiere în care au fost implicate autocare sau microbuze de transport persoane.

"Pe 8 aprilie, autocar răsturnat, 41 de persoane implicate, 4 răniţi. Pe 24 aprilie, Alexandria, 8 victime. Pe 25 aprilie, Buzău, 10 victime. 25 aprilie, 2 autocare, 84 de persoane implicate, dintre care 33 copii, la Sibiu. 26 aprilie, 54 de pelerini, autocar în şanţ, fără victime. 26 aprilie, Vrancea, 44 pasageri într-un autocar răsturnat, 2 răniţi. 27 aprilie, Iaşi, autocar cu 47 de copii în şanţ. 1 mai, la Cluj, autocar răsturnat, o victimă. Tot pe 1 mai, a fost accidentul cu un autocar, un autotren şi trei maşini mici la Caraş, care a umbrit accidentul de la Cluj. A fost cu un decedat, alţi trei răniţi. Şi avem şi accidentul cu autocarul răsturnat de pe 8 mai, pe o şosea perfectă, lată, fără nicio problemă.

Ce vreau să spun. Vă spun sigur că acum, la Ministerul Transporturilor, nu tresare nimeni. Nu s-a făcut nicio şedinţă de urgenţă, nu s-a gândit nimeni că trebuie făcut ceva. Pur şi simplu nu se întâmplă nimic. (...) Autorităţile noastre nu sunt mişcate de astfel de întâmplări. Avem atâtea accidente cu autocare şi nu se întâmplă absolut nimic", a declarat Titi Aur la DC Conducem. VEZI MAI MULTE AICI

