Zece accidente cu autocare şi microbuze în România în ultima lună. Titi Aur: La Ministerul Transporturilor nu tresare nimeni. Autorităţile noastre nu sunt mişcate de astfel de întâmplări

Săptămâna trecută, la Râmnicu Sărat, un autocar plin cu pasageri s-a răsturnat pe DN2, în linie dreaptă. 30 de persoane au fost implicate în eveniment, dintre care 23 transportate la spital (19 femei și 4 bărbați), iar 7 asistate la locul evenimentului, a informat IGSU.

Despre acest caz şi nu numai a vorbit Titi Aur, specialist în conducere defensivă, la DC Conducem.

"Aş începe cu ce s-a întâmplat în ultima lună, foarte repede. Pe 8 aprilie, autocar răsturnat, 41 de persoane implicate, 4 răniţi. Pe 24 aprilie, Alexandria, 8 victime. Pe 25 aprilie, Buzău, 10 victime. 25 aprilie, 2 autocare, 84 de persoane implicate, dintre care 33 copii, la Sibiu. 26 aprilie, 54 de pelerini, autocar în şanţ, fără victime. 26 aprilie, Vrancea, 44 pasageri într-un autocar răsturnat, 2 răniţi. 27 aprilie, Iaşi, autocar cu 47 de copii în şanţ. 1 mai, la Cluj, autocar răsturnat, o victimă. Tot pe 1 mai, a fost accidentul cu un autocar, un autotren şi trei maşini mici la Caraş, care a umbrit accidentul de la Cluj. A fost cu un decedat, alţi trei răniţi. Şi avem şi accidentul cu autocarul răsturnat de pe 8 mai, pe o şosea perfectă, lată, fără nicio problemă.

Se încadrează fix în discuţia pe care noi am mai avut şi cu alte ocazii. Şofer cu experienţă, pe traseul pe care îl făcea zilnic, era aproape de casă. E un şablon care nu înseamnă decât lipsa protecţiei muncii, de cursuri, de informaţii. Mulţi spun că nu am avea accidente dacă am avea drumuri mai bune. Uite că avem drumuri cât de cât şi tot avem în ultima lună aceste accidente, şi or mai fi şi altele de care nu am auzit.

Ce vreau să spun. Vă spun sigur că acum, la Ministerul Transporturilor, nu tresare nimeni. Nu s-a făcut nicio şedinţă de urgenţă, nu s-a gândit nimeni că trebuie făcut ceva. Pur şi simplu nu se întâmplă nimic. (...) Autorităţile noastre nu sunt mişcate de astfel de întâmplări. Avem atâtea accidente cu autocare şi nu se întâmplă absolut nimic", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Nu e prima dată când Titi Aur acuză ministerul Transporturilor de lipsă de implicare.

"După părerea mea, şcoala de şoferi ar trebui să vină cu capitole noi şi sunt două capitole foarte importante, care au apărut din evoluţia socială.

În primul rând, vorbim despre evoluţia tehnică a maşinii. Şi în şcolile de şoferi din România nu se vorbeşte despre asta. Mă refer la ABS, ESP, controlul tracţiunii, direcţie pe spate, transmisie activă, suspensie activă, senzori, etc. Şi atunci şoferii nu ştiu ce se întâmplă, se urcă în maşini silenţioase şi nu înţeleg ce se întâmplă. Nu realizează că, de fapt, maşina salvează vieţi, nu că sunt ei şoferi buni.

Şi al doilea capitol este conducere defensivă. Reguli care în alte ţări au devenit reguli de circulaţie la noi sunt ignorate. Din nou, ministerul Transporturilor refuză orice schimbare în ceea ce priveşte şcolile de şoferi", a explicat acesta. VEZI MAI MULTE AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News