Semafor verde intermitent la dreapta, cine are prioritate şi cine greşeşte. Titi Aur, explicaţii pentru toţi şoferii

Acesta a spus cine are prioritate şi în ce condiţii trebuie să fie banda liberă pentru cei care vor să facă viraj la dreapta.

"Dacă pe bandă se poate merge şi înainte şi la dreapta, că aşa e marcajul şi intersecţia, şi am intermitent la dreapta, nu e obligatoriu să las banda liberă dacă eu circul pe direcţia înainte. Cel care face dreapta poate face virajul dacă are pe unde să treacă. Dacă e liber, am dreptul să trec, dacă nu e liber aştept cuminte.

Dacă e o intersecţie în care toată lumea stă pe banda din stânga şi cea din mijloc pentru direcţia înainte şi eu sunt singurul care stau pe banda din dreapta şi îi încurc pe ceilalţi, deşi merg înainte, nu prea e corect. E legal, dar nu e moral", a spus Titi Aur pentru DC NEWS.

Când trebuie să fie banda din dreapta liberă

"Este sau nu este banda din dreapta pentru înainte sau doar pentru viraj la dreapta, dacă nu e marcată? În aceste cazuri, pentru înainte şi la stânga folosim banda din stânga, iar pentru viraj la dreapta banda din dreapta. Deci nu am ce căuta pe banda din dreapta dacă merg înainte sau la stânga. Dacă e marcată pentru înainte şi la dreapta, mă încadrez pentru înainte. Cel care nu poate trece de mine ca să facă dreapta, ghinion, nu am cu ce să îl ajut.

Dacă ai semafor intermitent cu verde pentru viraj dreapta nu înseamnă că obligatoriu trebuie să ai banda liberă, depinde de marcajele de pe şosea", a mai spus Titi Aur.