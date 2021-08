Șefia PNL se JOACĂ. Data limită de depunere a candidaturilor, 25 august. Orban clarifică: Eu știu statutul. De la Rareș Bogdan a plecat totul

Trei date vehiculate în lupta din PNL

Declarația liderului PNL vine în contextul în care o variantă care se vehicula era că în 10 august s-ar fi încheiat înscrierea candidaturilor pentru şefia PNL, a doua dată înaintată fiind cea de 25 august. De asemenea, s-a mai vehiculat că s-ar fi încheiat deja depunerea candidaturilor în data de 10 august ca până-n 25 august să fie realizate moțiunile. În această seară, Laurenţiu Leoreanu a declarat că, de fapt, înscrierea candidaţilor se face până pe 20 august.

"Pe 20 august se încheie depunerea candidaturilor, urmând ca apoi să se facă campanie internă pe moţiuni, până pe 15 septembrie", a declarat liberalul, în emisiunea Decisiv, prezentată de de Cătălina Porumbel la Antena 3.

Ce spune Ludovic Orban

"De la Rareș Bogdan a plecat toată povestea"

"Data limită pentru depunerea candidaturilor este 25 august, cu 30 de zile înainte de data Congresului, conform statutului. Vă spun pentru că eu ştiu statutul", a declarat Ludovic Orban pentru DCNews.

Întrebat de unde au plecat toate variantele vehiculate în presă, liderul PNL a mai spus: "De la Rareş Bogdan au plecat, că el a zis că noi am dat asta că era ultima zi de depunere a candidaturii. De la Rareș a plecat toată povestea. Conform statutului, depunerea candidaturii se face la comisia de organizare a Congresului, cu 30 de zile înainte de data Congresului. Scrie în articolul 67, litera 1: Membrii care vor să promoveze o moţiune trebuie să depună proiectul acestei moţiuni la comisia de organizare a Congresului cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea Congresului. Moţiunea trebuie să fie însoţită de numele liderului şi de semnătura a minimum 35 de membri care formează grupul de promovare".

"Dacă ar fi să îi cer demisia lui Florin Cîțu, în primă fază nu aş face-o în public"

Lupta în interiorul PNL pare să fie din ce în ce mai aprigă, mai ales după ce s-a aflat că Florin Cîțu a fost închis două zile, în SUA, după ce a fost prins băut la volan, acum 20 de ani. Aseară, Ludovic Orban a făcut primele declarații despre situația contracandidatului său la șefia PNL.

"Demisia este un act unilateral. Dacă ar fi să îi cer demisia lui Florin Cîțu, în primă fază nu aş face-o în public, ci într-o discuţie între patru ochi, că aşa este normal între colegi. Așa e normal între colegi şi în aparatul guvernamental, fac aceasta menţiune, să îţi informezi colegii atunci când vrei să îi demiţi din funcţie, să le dai posibilitatea să îşi dea demisia. Sunt lucruri care trebuie spuse. Ai obligaţia să spui dacă există pete sau lucruri neelucidate, lucruri care pot să genereze presiune pe tine. Când numeşti un om într-o funcţie publică, trebuie să ai garanţia că omul respectiv nu poate fi şantajat sau nu i se poate arăta pisica, nu poate să îi influenţeze cineva deciziile, cunoscând astfel de lucruri negre ", a spus Ludovic Orban.

Întrebat când i-a spus Florin Cîțu că vrea să candideze la preşedinţia PNL, liberalul a mai spus: "Eu am avut o înţelegere cu domnul premier Cîțu. Dacă neagă existenţa acestei înţelegeri, înseamnă că nu e om serios. Am avut o înţelegere legată de faptul că nu va candida şi că mă va sprijini pe mine, înainte de numire. Atât prima desemnare a lui Florin Cîțu, cât şi, ulterior, flexibilizarea mandatului în care, după şase zile de blocaj în negocieri.... Noi am flexibilizat mandatul şi am mers cu două propuneri de prim-ministru: fie Florin Cîțu premier şi eu preşedinte la Cameră, fie eu premier şi Florin Cîțu președinte la Senat. Cei care au decis ca Florin Cîțu să fie premier sunt cei de la USR PLUS. Ei au hotărât, din cele două variante, varianta pe care o preferă", a spus Ludovic Orban.

