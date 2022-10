Două lumi în Europa, avertizează Mircea Geoană: ”Una asfaltată și luminată, cealaltă desfundată și întunecată”

Mircea Geoană a intervenit în cadrul unei conferințe internaționale privind viitorul Europei, care a avut loc joi la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

”Lumea se reconfigurează, a spus Mircea Geoană. Sferele de influență se mișcă, statele care profesează autoritarismul se aliază, China amenință tot mai mult liniștea rațională a planetei.onflictul din Ucraina a produs multe concluzii pentru europeni. Am văzut cu toții că lumea se poate schimba într-o după amiază. Am văzut că resursele nu au poliță de asigurare. Că materiile prime fac politică. Am văzut că migrația economică și globalizarea au câte două tăișuri.Să ne amintim cum arată harta Europei pe care sunt trasate autostrăzile. În partea de vest vedem o rețea densă de linii și bucle care acoperă aproape tot teritoriul, în timp ce în partea de est, abia zărim câte un căpețel timid de sfoară. E diferența de infrastructură care împarte lumea europeană în două lumi: una asfaltată și luminată, cealaltă desfundată și întunecată. Ei bine, viitorul Europei depinde în mare măsură de reevaluarea hărții. De integrarea uriașelor resurse din est cu tehnologia și capitalul din vest.

Europa e obligată să facă acest efort uriaș de regândire a resurselor sale, a teritoriilor sale, a loialităților sale, a garanțiilor sale. Viitorul Europei, cel care decurge din acest prezent turbulent, trebuie construit pe resursele și solidaritatea statelor membre, pe integrarea lor deplină, pe iluminarea completă a hărții. E un salt de gândire și de acțiune, o îmbrățișare istorică a destinului colectiv, o accelerare a clasicei integrări europene cerută de standardele de la Bruxelles. De aceea, împreună cu Occidentul transatlantic, cu statele occidentalizate din emisfera sudică și din Extremul Orient, Europa trebuie să construiască viitorul si sa reconstruiască sustenabilitatea economică a democrațiilor post-război”, a concluzionat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

