Sebastian Papaiani a preferat să meargă la înmormântarea lui Dem Rădulescu, în loc să fie la funeraliile fostei soţii. De ce nu şi-a putut ierta fiul niciodată

Marele actor Sebastian Papaiani, cunoscut pentru sutele de roluri în pelicule legendare, piese de teatru şi, mai nou, seriale tv, s-a stins din viață la 80 de ani, după ani de suferinţă cu o boala. Artistul suferise în urmă cu câteva luni un accident vascular cerebral, motiv pentru care a fost nevoit să-și petreacă în spital chiar și ziua de naștere.

Publicul, marea lui iubire

"Vă mulţumesc şi vă sunt recunoscător pentru cuvintele şi gândurile frumoase primite în ultimele zile! E pentru prima dată când îmi petrec ziua de naştere într-un spital dar, cu ajutorul acestui canal de comunicare, am avut impresia că am fost invitat la o petrecere surpriză unde eu am ascultat tot timpul iar voi aţi vorbit tot timpul. Vă iubesc şi sper ca Dumnezeu să-mi dea posibilitatea să vă revăd cât mai curând, fiindcă pentru mine, voi, oamenii obişnuiţi, aţi fost şi veţi rămâne marea mea iubire! Vă îmbrăţişez pe fiecare în parte. Cu drag, Sebastian Papaiani", a scris actorul pe Facebook, într-o ultimă postare, care datează de pe 27 august 2016.

Publicul îl știe pe marele Sebastian Papaiani ca pe un actor de marcă și cam atât. Puțini sunt, însă, cei care cunosc durerea sufletească pe care artistul a îndurat-o întreaga viață, de la momentul divorţului de mama fiului său.

Drama neştiută care l-a măcinat toată viaţa

Sebastian Papaiani a avut un fiu cu actrița Eugenia Giurgiu. În urma divorțului, instanța a decis că Sebastian Jr. va locui cu tatăl, însă băiatul a hotărât să fugă la mamă. Actorul nu l-a iertat niciodată și s-a îndepărtat, în timp, de el. Papaiani nu doar că și-a renegat fiul, dar nu a apucat să-și cunoască nici nepotul, nepot care-i duce numele mai departe și care este stabilit acum în Germania.

„Mă simt vinovat pentru faptul că, deși fusesem încredințat tatălui, la solicitarea mea, atunci când aveam 10 ani, eu am fugit de la el și m-am reîntors la mama. Bică (porecla marelui actor) nu mi-a putut ierta niciodată trădarea, de aceea nu a vrut să mai știe absolut nimic de mine. A venit pentru câteva minute în 1987, atunci când îmi satisfăceam stagiul militar la Giurgiu. Am stat foarte puțin de vorbă, așa ca doi străini. Când a murit mama, în anul 2000, l-am chemat la înmormântare însă a refuzat să vină, preferând să meargă la funeraliile lui Dem Rădulescu”, a declarat Sebastian Papaiani Jr pentru iongirnod.blogspot.ro. În cadrul interviului dat pentru site-ul amintit, nepotul regretatului actor a ținut să-și exprime şi el regretul. „Dacă un tată (Bică) nu poate să ierte trădarea, ce să facă un fiu (Basti) sau un nepot? Răspunsul este simplu. Fiul a demisionat și nepotul așteaptă….”, a scris Sebastian Vasile Papaiani.

Sebastian Papaiani a rămas în inimile românilor pentru roluri memorabile ca Păcală şi plutonierul Căpşună din seria B.D. (Brigada Divserse) unde a jucat alături de nume mari ca Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu şi Toma Caragiu.

