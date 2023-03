Jean Constantin a crescut în sărăcie lucie. "Eu am purtat întotdeauna tot ce aruncau ceilalţi. Am avut numai pantofi scâlciaţi, ciorapi cusuţi de mama şi cămăşi cu gulerul schimbat"

Jean Constantin e cunoscut în presă drept "actorul născut, nu făcut", şi asta pentru că nu avea foarte multă şcoală, nici nu absolvise Institutul de Teatru, dar avea talent nativ cu care a rămas în istoria filmului românesc drept un titan al comediei, alături de Puiu Călinescu şi Dem Rădulescu.

Copilărie în haine vechi

Copilăria lui Jean Constantin în casa părintească din Constanţa nu a fost cea mai fericită. A crescut în lipsuri, îmbrăca hainele fraţilor lui iar uneori, ca să poată merge la şcoală într-o ţinută prezentabilă şi îngrijită, mama le înlocuia gulerele tocite de la cămăşi cu altele noi, pentru că nu avea bani ca să le cumpere unele noi.

"Mama era casnică iar tata conductor arhitect. Tata se angaja să facă nişte clădiri, iar dacă nu se făceau le ipotecau. Ne avertiza: Fiţi atenţi că peste o lună ne mutăm. Bineînţeles că noi îi vedeam pe cei care veneau de la bancă, mama ştia că e ipotecată casa şi trebuie să plecăm. După cel de-al doilea război mondial tata nu mai avea lucrări. Se construia foarte puţin. Era foarte greu. La un moment dat, m-a luat tata la el şi am învăţat şi zidărie, am muncit, am tras la roabe.

Ne dădeam seama că nu e. Eram şi foarte mulţi, 9 fraţi. Le era foarte greu să ne întreţină. Eram 5 fete şi 4 băieţi, eu fiind cel mai mic dintre băieţi. Când eram toţi şi punea mama nu ştiu ce pe masă nu ne ajungea. Eu, pentru că eram băiat, am purtat întotdeauna numai ceea ce aruncau ceilalţi. Eu am avut numai pantofi scâlciaţi, ciorapi cusuţi de mama sau schimbate gulerele la cămaşă. Pentru că nu aveam! Niciodată nu mi-a plăcut să am bani la mine şi toată viaţa am dat să nu-i am. Nici prea strângător n-am fost" mărturisea deschis marele actor în interviul acordat Eugeniei Vodă la TVR1.

Cum şi-a descoperit talentul: "Se râdea fără să spun nimic!"

"Am făcut în total 9 clase. Pe urmă am mers la şcoala de normatori şi am lucrat în port de la 17 ani. Munceam în port, căram şi număram sacii. Ilarion Ciobanu mi-a fost coleg în port. Am şi jucat cu el pe atunci într-un spectacol al muncitorilor din port care se numea "Pentru libertate." Aveam un şarm, se râdea fără să spun nimic... "bă, ce moacă are ăla!" Mi-au spus foarte mulţi: ce faţă comică are ăsta!

Am fost cândva şi înotător de performanţă. Pentru că de mic mă aruncau în mare, când furam nuca de cocos din port. Ne mai aruncau marinarii străini care veneau cu vasele în port. Eram "şobolanii portului." Cum să nu ştii să înoţi? Acum înot în datorii. Am şi banca mea. În parc" a povestit actorul Jean Constantin, în urmă cu mulţi ani, la masă cu Eugenia Vodă.

Avea rădăcini greceşti, dar lumea îl eticheta drept rom

Marele actor a spus de mai multe ori că provine dintr-o familie multietnică. În acte se numea Constantin Cornel Jean. ”Mama mea era grecoaică venită cu părinţii de la Salonic prin aproximativ 1880”, a povestit Jean Constantin. ”Tatăl meu era român, Dumitru Jean, şi era conductor arhitect”, spunea actorul. În plus, data din acte era greșită. Scria că s-a născut la 21 august 1928, dar corect era 1927.

Jean Constantin a jucat în peste 80 de filme. A debutat în 1965, în filmul ”Procesul alb”, iar în anul următor avea să devină foarte popular după ce a interpretat rolul Parpanghel în ”Haiducii”, cu Florin Piersic și Marga Barbu în rolurile principale. A fost un mare succes. După seria ”Haiducilor lui Șaptecai”, urmează rolul Patraulea din seria ”Brigada Diverse”, rol memorabil și foarte îndrăgit de români. Mai târziu, Jean Constantin a fost Ismail, în „Toate pânzele sus”, un rol îndrăgit de generații de copii.

A murit singur

În 2009 și 2010, actorul a fost internat în mai multe rânduri din cauza problemelor cardiace. A murit miercuri, 26 mai 2010, în apartamentul său din Constanța. Ionuţ Galani l-a găsit după câteva zile. Interpretul de muzică grecească a fost îngrijorat pentru că actorul nu răspundea la telefon. A bătut la uşă, dar nu i-a răspuns nimeni. A sunat-o pe soţia lui Jean Constantin, care era la Bucureşti. Cu permisiunea ei a intrat în casă şi l-a găsit pe marele actor mort, pe canapea.

Ionuţ Galani îl cunoştea pe Jean Constantin de când era copil. „Prin anii ’80, şi-a rupt mâna la un moment dat într-un accident şi a avut nevoie de recuperare medicală. Aşa a ajuns la Spitalul de Ortopedie din Eforie, unde tatăl meu, Dumitru, era profesor de recuperare medicală. Între ei s-a legat o strânsă prietenie, care a durat până la moartea lui Jean. Aşa l-am cunoscut şi eu. La scurt timp am devenit prieteni de nedespărţit“, povestea cântăreţul de muzică grecească.

Vestea morții a fost făcută publică de către actorul Alexandru Arșinel. Jean Constantin a fost înmormântat în Cimitirul Central din Constanța în ziua de 28 mai.

Unul din multele momente comice care l-au avut ca protagonist, alături de legendarul Dem Rădulescu:

