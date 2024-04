Ministra Muncii: România s-a angajat că va renunţa la posibilităţile de pensionare anticipată

Unul dintre aspectele majore ale noii legi este eliminarea posibilității de pensionare anticipată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această mișcare este văzută ca o încercare de a menține lucrătorii mai mult timp pe piața muncii și de a crește vârsta medie de pensionare. Argumentele pro susțin că acest lucru ar putea contribui la o mai bună sustenabilitate a sistemului de pensii și ar putea asigura un nivel mai echitabil al contribuțiilor și al beneficiilor.

„Noua lege a pensiilor reprezintă o reuşită a Guvernului Inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile speciale şi deosebite de muncă, fiindcă România prin PNRR s-a angajat că va renunţa la posibilităţile de pensionare anticipată, că nu vom mai încuraja pensionarea anticipată, care ducea la o medie foarte scăzută a vârstei de pensionare în sistemul public de pensii în România. Şi în noua lege menţinem condiţiile speciale şi deosebite de muncă până în 2035, dând posibilitatea angajatorilor să normalizeze aceste condiţii, adică prin retehnologizare locul de muncă respectiv condiţiile de muncă de la acel loc de muncă să nu mai reprezinte pericol pentru sănătatea şi securitatea angajatului şi angajatorii au la dispoziţie 12 ani până în 2035 astfel încât să aibă timpul necesar pentru normalizare”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, duminică la RTV.

Noua lege a pensiilor din România aduce schimbări importante în sistemul de pensii, cu implicații variate pentru diferitele categorii de lucrători și pensionari. În ceea ce privește beneficiile specifice pentru anumite categorii de lucrători, precum minerii de subteran și cei din zonele de radiații, legea păstrează anumite reduceri ale vârstei de pensionare și sporuri de grupă.

„Apoi, în ceea ce priveşte beneficiile pe care le aici au pensionarii atât în condiţii speciale cât şi în condiţii deosebite, dar şi minerii de suprafaţă, minerii de subteran, cei din zonele de radiaţii. Aici am avut atât cu dânşii, cât şi cu Comisia negocieri repetate. În mare măsură, aceştia au beneficii în continuare. Adică, în ceea ce priveşte minerii de subteran, reducerea vârstei de pensionare a rămas aceeaşi, cu 20 de ani, ca şi acum. În ceea ce priveşte reducerile la condiţii generale, avem acelaşi spor de grupă pe care le aveam şi înainte, de şase luni, pentru condiţii speciale, cât şi de patru luni pentru condiţii deosebite, acestea au rămas. Avem un punctaj suplimentar la mineri de un punct pe an, la condiţii speciale de 0,5 puncte pe an, la acestea avem o reducere a vârstei de pensionare cu 10 ani. Este drept că în vechea lege, 263/2010 reducerea era de 13 ani, acum a scăzut de la 13 la 10 ani, la condiţii deosebite reducerea era de 10 ani, acum a scăzut de la 10 ani la 7 ani”, a mai explicat ea.

