Scene halucinante în CGMB. Nicușor Dan, acuzat că a intervenit din camera de hotel, din Bulgaria, ca să suplimenteze ordinea de zi

Adrian Vigheciu, consilier din partea PSD în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a cerut cuvântul în ședința de astăzi a Consiliului General al Municipiului București.

Nicușor Dan ar fi în vacanță. Vigheciu atrage atenția că nu poate solicita suplimentarea ordinii de zi

”Vreau ca dvs., în calitatea dvs. de secretar general al Municipiului București, să consemnați faptul că primarul general, aflându-se în concediu de odihnă, nu poate solicita suplimentarea ordinii de zi” a spus Vigheciu, în ședința de astăzi.

Răspunsul primit a fost: ”O să se consemneze în procesul verbal, dar primarul general nu este în concediu de odihnă. Eu nu am cunoștință că primarul general este în concediu de odihnă”.

”Bine, o să vă pun eu la dispoziție atunci cererea dumnealui, dacă dvs. nu aveți cunoștință de acest lucru.” a precizat Vigheciu.

”În acest moment, nu am cunoștință” a continuat secretarul general.

Dacă Nicușor Dan e în concediu, ședința riscă să fie anulată

”Vă rog mult de tot, atunci, ca să nu viciem, faceți o solicitare urgentă către direcția resurse umane să ne clarifice cine e în eroare” a solicitat consilierul PSD.

”O să cerem clarificări, mulțumesc” a fost răspunsul primit. Vigheciu a continuat prin a subliniat că e păcat să participe toți la o ședință ce ar urma să fie anulată, pe procedură, în această situație.

Nicușor Dan ar fi la un hotel din Bulgaria, de unde a intrat video, asta, în condițiile în care, în 30 iulie 2021, și-ar fi delegat atribuțiile pentru perioada 2-20 august 2021, conform news.ro. În weekend, primarul a fost și surprins pe litoralul românesc. Se pare că atribuțiile lui Nicușor Dan au fost delegate către Diana Pungă, administrator public în PMB, şi către Emanuela Jugureanu, director general la Direcţia Generală Economică din Primăria Capitalei, conform sursei citate.

Ședința a continuat fără vreo verificare

Votarea ordinii de zi a continuat în ședința CGMB, fără a fi vreun deranj provocat de intervenția lui Vigheciu, de la PSD. În această situație, consilierul PSD s-a înscris, din nou, la cuvânt, întrebând-o pe cea care a coordonat ședința dacă s-a edificat cu privire la cererea de concediu a lui Nicușor Dan. Aceasta a răspuns: ”Nu am primit niciun răspuns, dar, repet...”. ”Doamnă, vă repet, primarul general se află în concediu de odihnă până la data de 20 august 2021. Pe cale de consecință, e imoral și ilegal să facă propuneri pe ordinea de zi. Doamna Pungă, căreia i s-au delegat atribuțiile, văd că nu este prezentă” i-a spus Vigheciu.

”Câtă vreme nu am un document în sensul celor spuse de dvs... Domnu` primar general dorește să ia cuvântul” a intervenit secretarul general, moment în care Vigheciu a cerut să-și ducă ideea până la capăt. ”Vă rog respectuos să se edifice, bănuiesc că e vorba doar de un telefon, dacă primarul se află în concediu ce odihnă.” a spus Vigheciu.

Nicușor Dan a intervenit după a doua strigare, fără video: sunt aici, cu dvs., nu trebuie să faceți o cerere nicăieri

”Domnule consilier general, sunt aici, cu dvs., nu trebuie să faceți o cerere nicăieri. Dacă suntem profesioniști, să vorbim pe acte, nu pe știri” a spus Nicușor Dan, moment în care discuția a fost considerată închisă, fără vreo verificare în acest sens.

Pe parcursul ședinței, Nicușor Dan a dovedit că nu a fost atent la cele discutate, fiind de acord, apoi în total dezacord cu cele spuse de Petrariu Vasile (STB): ”O să reiau ce am spus la început, pentru că acum înțeleg de ce dl. primar general nu a fost atent la ceea ce am spus eu, pentru că e în concediu de odihnă și am văzut și documentul”.