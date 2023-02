Șase greșeli zilnice te îngrașă. Iată care sunt acestea

Majoritatea persoanelor iau măsuri imediate pentru a ajunge la silueta perfectă. Dar uneori, în ciuda tuturor eforturilor, greutatea corporală rămâne neschimbată sau chiar crește.

Zilnic, ești supus la diferite ispite. De exemplu, renunți la antrenament, mănânci ceva dulce, abandonezi dieta pentru un timp. Toate acestea duc la formarea unor obiceiuri care îți aduc kilograme în plus. Află care sunt aceste obiceiuri nesănătoase.

Lucrezi până noaptea târziu. Munca până seara târziu poate aduce cu ea o mulțime de probleme pentru funcționarea sănătoasă a organelor. În plus, te determină să te îngrași câteva kilograme în plus. Corpul este privat de odihnă și consumă toată energia de care are nevoie. Drept rezultat apare oboseală severă. S-a stabilit că persoanele care dorm 5 ore pe zi se îngrașă de 2,5 ori mai repede decât cei care dorm cel puțin 7-8 ore noaptea.

Mănânci din mers. Încă din copilărie, părinții ți-au spus că mâncarea în mers este foarte dăunătoare. Metabolismul este afectat de acest lucru. În plus, te grăbești să consumi fast-food, ceea ce duce la acumularea kilogramelor în plus.

Stomacul are nevoie de 20 de minute pentru a informa creierul că este plin. Când mănânci prea repede, pur și simplu nu observi cât de multă mâncare consumi și nu ții cont de conținutul caloric. Persoanele care mestecă mâncarea încet și calm consumă cu 66 de calorii mai puțin la fiecare masă principală.

Confunzi foamea cu setea. Știi că aproximativ 60% dintre oameni confundă nevoia de apă a organismului, adică setea, cu foamea. În loc să mănânci un sandviș, bea mai întâi un pahar cu apă. Nu vei pierde nimic în urma unui astfel de experiment, dar îți vei hidrata organismul.

Nu faci mișcare. Din cauza oboselii, a stresului de la locul de muncă și a treburilor casnice de zi, alegi soluțiile mai simple și „leneșe” în detrimentul celor practice și utile. De exemplu, în loc să urci scările pe jos, alegi un lift.

Adevărul este că urcatul scărilor arde de două ori mai multe calorii. Așa că data viitoare când ajungi acasă, încearcă să urci scările pe jos și să renunți la lift.

Sari micul dejun. Din cauza lipsei de timp, prima masă a zilei este adesea lăsată pe plan secund și de multe este omisă. Dacă mănânci bine la micul dejun, vei avea mai multă energie pe parcursul zilei. În plus, la următoarea masă principală vei consuma mai puține calorii.

Cafeaua cu zahăr și lapte nu este ideală pentru micul dejun. O astfel de băutură, aromată cu aditivi, provoacă o creștere a apetitului și provoacă senzația de foame. Toate acestea vor duce mai devreme sau mai târziu la creșterea în greutate.

Alegi greșit produsele. În căutarea unei diete sănătoase, alegi alimente care pot duce indirect la creșterea în greutate. Spre exemplu, alegi produsele cu un conținut scăzut de grăsimi, în care lipidele sunt înlocuite cu ingrediente din grupul carbohidraților, care au un indice glicemic scăzut.

Când sunt ingerate, aceste produse provoacă creșterea nivelului zahărului din sânge, ceea ce duce la amplificarea senzației de foame. O felie de pâine prăjită, mai ales dacă este vorba de o felie de pâine albă, conține mai puține fibre și, în scurt timp, îți va fi iarăși foame.

Același lucru este valabil și pentru supele cremă, care pot duce la creșterea nivelului de colesterol din sânge și la creșterea în greutate.

