Șapte alimente te ajută să slăbești. Află cum să-ți diversifici dieta

Poți mânca alimente care îți vor diversifica dieta și te vor ajuta să pierzi în greutate. Dacă vrei să slăbești într-un ritm optim și fără a înrăutăți starea organismului, este important să fii atent la 7 alimente care pot accelera metabolismul.

În același timp, îți vor permite să mănânci variat și gustos. Iată ce trebuie să incluzi în dietă ca să scapi de kilogramele în plus.

1. Leguminoase. Fasolea și lintea sunt grozave pentru dietele de slăbire. Acestea cresc nivelul de fier din organism, ceea ce ajută la arderea caloriilor. O porție standard de linte conține aproximativ 35% din necesarul zilnic pentru această substanță benefică. Fasolea roșie conține multe fibre, ceea ce reduce nivelul de insulină în timpul digestiei și previne depunerea grăsimilor.

2. Broccoli. Broccoli este foarte sănătos, deoarece are o cantitate minimă de calorii și multe fibre, ceea ce contribuie la o sațietate rapidă. În plus, această legumă are capacitatea de a arde eficient grăsimile. De asemenea, broccoli este bogat în vitamina C și calciu, care ajută la funcționarea normală a glandei tiroide. Varza albă, spanacul, ardeiul gras roșu sunt la fel de bune.

3. Ceai verde. Această băutură oferă un nivel excelent de energie, iar polifenolii din ceaiul verde îmbunătățesc și accelerează procesul de ardere a grăsimilor.

4. Carne de pui și curcan. Carnea alba de pui sau curcan dau o senzație de sațietate mai mult timp. După o astfel de masă, senzația de foame revine mult mai târziu. În plus, carena de pui și de curcan este bogată în fier care stimulează energia. Prin urmare, carnea de pui și de curcan sunt excelente pentru sportivii activi.

5. Ardei iute. Ardeiul iute conține capsaicina, o substanță care îmbunătățește metabolismul. Ardeii iute, jalapenos sau habaneros ajută la arderea caloriilor și te mențin sătul mai mai mult timp.

6. Condimente. Condimentele sănătoase ajută la arderea grăsimilor, deoarece atunci când sunt consumate, temperatura corpului crește. Condimente precum ghimbirul, ardeiul, semințele de muștar, chimenul sau scorțișoara îmbunătățesc nu doar gustul preparatelor, ci și metabolismul.

7. Zmeură și căpșuni. Pentru a pierde kilogramele în plus, ar trebui să eviți zahărul și îndulcitorii. Fructele roșii precum zmeura sau căpșunile sunt excelente pentru creșterea naturală a nivelului de zahăr din sânge. Conțin antocianine, care opresc dezvoltarea celulelor adipoase, iar polifenolii blochează enzimele și grăsimile care consumă amidon.

