Deficitul unei vitamine provoacă oboseală, stare depresivă, insomnii, carii și poftă de dulciuri

Atunci când nu sunt ingerate suficiente vitamine, deficiențele se manifestări prin diverse simptome, în funcție de severitatea deficienței de vitamine. Una dintre principalele deficiențe se referă la vitamina D, care este asociată cu diverse consecințe pentru organism.

Știai că deficitul de vitamina D provoacă oboseală, stare depresivă, insomnie, carii și poftă de dulciuri?

Oboseală, pesimism și stări deprimate, o ușoară excitabilitate, slăbiciune musculară, nervozitate și insomnie, poftă de dulciuri, carii și gingivita sunt câteva dintre principalele simptome care ne avertizează asupra nivelului insuficient de vitamina D, care este esențială pentru sănătatea noastră.

Vitamina D este de fapt o provitamină, care este implicată într-o multitudine de procese din corpul uman. Dintre acestea, cel care iese în evidență cel mai mult este rolul pe care îl joacă în sistemul fosforului și calciului, strâns legat de dezvoltarea și întreținerea oaselor. Favorizează și garantează absorbția calciului din tractul digestiv și, ulterior, depunerea corectă a acestuia în oase.

Deficitul de vitamina D a fost legat de o mare varietate de situații precum boli autoimune, cancer, boli metabolice și boli cardiovasculare. Cu toate acestea cele mai importante sunt cele legate de sistemul musculo-scheletic.

În plus, absența vitaminei D la o vârstă fragedă împiedică solidificarea oaselor prin depunerea corectă a calciului. În cele din urmă, aceste oase slăbesc și se îndoaie, producând o boală cunoscută sub numele de rahitism. În stadiul adult, lipsa mineralizării osoase adecvate din cauza lipsei de vitamina D, cunoscută sub numele de osteomalacie, este asociată cu fragilitatea crescută a acestora.

Mai multe studii au arătat că vitamina D are și proprietăți anticancerigene. Prin urmare, s-ar putea deduce că nivelurile bune de vitamina D ajută la prevenirea apariției anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de sân. În plus, această vitamină ajută să prevenim durerile osoase și musculare, slăbiciunea musculară și fracturile.

Pe lângă faptul că putem identifica simptomele legate de deficitul de vitamina D, cel mai bun mod de a fi sigur este să efectuăm o analiză care să ne permită să determinăm concentrația acestui nutrient în plasma sanguină.

Există câteva cazuri în care de poate exista o deficiență de vitamina D: obezitate, sarcină, boală autoimună, boala celiacă, boala Crohn, boli ale ficatului și ale rinichilor.

În plus, se crede că unele medicamente precum anticonvulsivantele pot interfera cu asimilarea acestei vitamine.

Cum poți obține cantitatea potrivită de vitamina D1?

Lumina soarelui. Principala modalitate de a obține vitamina D este prin expunerea directă a pielii la lumina soarelui, care determină organismul să o producă singur. Razele ultraviolete ale soarelui reacţionează cu colesterolul din piele pentru a crea provitamina D3. Acest compus produce vitamina D printr-o serie de reacții care implică rinichii și ficatul.

Pentru a beneficia de ea, poți face plajă câte 30 de minute pe zi, dimineața sau la apus, pentru a nu deteriora pielea. Contactul cu soarele trebuie să fie direct, fără îmbrăcăminte, cel puțin pe față, brațe, spate și picioare. În plus, trebuie avut în vedere că, cu cât pielea este mai închisă la culoare, cu atât are nevoie de mai multă vitamina D.

Alimentație. Cealaltă modalitate de a obține această vitamină este prin alimentație, deși într-o măsură mult mai mică (aproximativ 20%). Cele mai bogate alimente în această vitamină sunt: somon, macrou, sardine, ton, ficat de cod, ouă, ficat de vacă, brânză, ciuperci.

Atenție la vitamina D dacă este luată în exces

Nu trebuie să luați suplimente de vitamine decât dacă sunt prescrise de un medic. Un exces al vitaminei D poate determina intestinele să absoarbă prea mult calciu, ceea ce poate crește nivelul acestui mineral în sânge.

Acest lucru ar putea duce la calcificări, pietre la rinichi, constipație, slăbiciune și pierdere în greutate. Discutați cu medicul dumneavoastră.

