Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că, după măsurile recente aplicate de Guvernul Bolojan, mulți cetățeni care inițial nu s-ar fi gândit să îl voteze pe Călin Georgescu sau să aleagă formațiunile din extrema dreaptă a eșichierului politic își schimbă acum părerea, în timp ce ura și frustrarea acumulate în această perioadă vor fi greu de gestionat.

Frustrările acumulate ar putea influența rezultatele votului pentru Primăria Capitalei

„Dincolo de șanse sau sondaje, comunic propriile observații făcute în această vară. După măsurile luate de Guvernul Bolojan și după năstrușniciile care au fost anunțate, cu rovinieta în funcție de numărul de kilometri pentru fiecare mașină din țara asta - adică 10 milioane să aibă urmărire prin satelit -, urmărirea caselor cu drone ca să vadă dacă ți-ai făcut un șopron în curte și să te ardă la impozit, să-ți dea și amendă etc.

Am auzit enorm de mulți oameni, care nu s-ar fi gândit vreodată să voteze cu Călin Georgescu sau cu suveraniștii, spunând că trebuia votat cu ei. Ura și frustrarea ating cote care vor fi foarte greu de gestionat. În opinia mea, suveraniștii nu oferă o soluție viabilă în acest moment. N-am văzut nici program de guvernare, nici program economic viabil.

Dar pentru că se votează cu emoție, ca să-l citez pe fostul președinte Klaus Iohannis, emoția este enormă. O să spuneți: Da, dar Bucureștiul a votat mereu cu USR. Așa s-a întâmplat, Bucureștiul are un public mult mai bogat decât restul țării. Nu știu dacă mai educat, dar mult mai prosper. PSD va avea un rol în stabilirea alegerilor în noiembrie.

Dacă ajunge primar general, vor fi tot mai greu de dus la îndeplinire dosarele alea, care sunt cam forțate”, a declarat Bogdan Chirieac, la România TV.

Contrar declarațiilor sale din urmă cu câteva luni, când anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu a revenit în atenția publicului, zvonurile despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei începând să apară tot mai des.

Fostul candidat la prezidențiale și-a făcut tot mai frecvent apariția în spațiul public, inclusiv în localitatea suceveană Broșteni, lovită de inundații. Mai mult decât atât, potrivit surselor România TV, Călin Georgescu s-a întâlnit recent cu un posibil finanțator pentru viitoarea sa campanie la Primăria Generală.

