Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc la jumătatea lunii noiembrie, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres. Șeful Executivului a precizat că au avut loc două discuţii în coaliţia de guvernare privind alegerile pentru Primăria Capitalei şi s-a convenit, de principiu, ca scrutinul să fie organizat la jumătatea lunii noiembrie.



"Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil ca în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti", a declarat premierul la Antena 1.



Întrebat dacă PNL va susţine un candidat comun sau va avea propriul candidat, el a menţionat că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti.



"Cred că în Bucureşti şi în alegerile locale strategia partidelor trebuie să ţină cont de tipul de alegeri. Avem alegeri din primul tur, într-un fel ar fi arătat alegerile prezidenţiale, dacă erau, de exemplu, din primul tur, şi altfel arată dacă sunt două tururi. La Bucureşti avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are şanse foarte mari să fie primar. Pe cale de consecinţă, consider că partidele care astăzi sunt parte a coaliţiei trebuie să analizeze la modul cel mai serios susţinerea, poate în totalitate, deşi nu e foarte uşor să faci acest lucru, a unui candidat sau cel puţin două partide să găsească o formulă să susţină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe nişte analize sociologice, în aşa fel încât să nu mai recurgem la candidaţi care nu sunt testaţi, nu sunt verificaţi", a opinat Ilie Bolojan.

Ciucu ar putea fi candidatul PNL





El a adăugat că PNL a făcut un sondaj de opinie în urma căruia Ciucu ar putea fi candidatul partidului.



"PNL a realizat un sondaj de opinie. Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testaţi. Având în vedere şi experienţa dânsului personală şi rezultatele pe care le obţine la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul dintre candidaţii redutabili şi, sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcţia de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor, altfel nu se justifică această chestiune. Dar este una din soluţiile bune pentru Bucureşti pe care le văd fezabile", a transmis preşedintele PNL.

