Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO

Vă invităm la un nou episod DC Anima, unde invitata specială este Orieta Hulea, directoarea WWF-România.

Vom discuta despre zonele naturale cele mai importante ale țării noastre, de la Dunăre la Carpați, și despre cum sălbăticia României este amenințată: păduri tăiate, specii pe cale de dispariție și probleme de mediu care ne privesc pe toți.

Nu ratați o discuție despre conservarea naturii și viitorul mediului în România!

DC Anima poate fi urmărită vineri, 22 august, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.

