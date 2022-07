Rusia va merge până în Polonia dacă SUA înarmează mai mult Ucraina, amenință propagandiștii lui Putin de la televiziunea de stat - Video

Prezentatoarea televiziunii de stat ruse, Olga Skabeyeva, a sugerat că sprijinul militar al SUA pentru Ucraina ar putea duce la răspândirea războiului într-un conflict între Rusia și NATO, scrie Newsweek.

În timpul unei emisiuni de 60 de minute, marți, Skabeyeva și-a prezentat o părere despre obiectivele schimbătoare ale lui Vladimir Putin de la începutul invaziei Ucrainei.

"Inițial doar plănuim să-i eliberăm pe cei care locuiesc în Donbas de sub jugul naziștilor.", a spus ea la Pervîi Kanal, referindu-se la una dintre justificările Kremlinului pentru război, care a fost respinsă la nivel internațional.

Ea a continuat apoi criticând ultimele livrări de arme occidentale către Ucraina. Luna trecută, SUA au început să trimită Ucrainei sistemele de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) M142 despre care Kievul spune că au făcut deja diferența pe câmpul de luptă.

Armele pot lovi ținte la o rază de acțiune mai mare decât obuzierele M777, pe care SUA le-au oferit și la Kiev. Personalitățile pro-Kremlin și-au exprimat îngrijorarea față de sistemele de arme care au cauzat pierderi semnificative de trupe și echipamente, mai ales că SUA au promis și mai mult sprijin militar pentru Ucraina.

"Dacă Doamne ferește, americanii livrează rachete care pot călători 300 de kilometri (186 mile), atunci pur și simplu nu ne putem opri. Vom merge până la Varșovia.", a spus Skabeyeva.





Ca parte a NATO, orice țintire a Poloniei de către Rusia ar declanșa articolul 5, care prevede că un atac asupra unui membru al alianței este un atac asupra tuturor și, prin urmare, ar stimula un răspuns. Ministerul polonez de externe a refuzat să comenteze atunci când a fost contactat de Newsweek.

Skabeyeva a catalogat anterior războiul din Ucraina drept o confruntare între Moscova și NATO și chiar un semn că "Al Treilea Război Mondial" a început. Oaspeții emisiunii ei s-au lăudat cu capacitățile nucleare ale Rusiei și chiar au sugerat că țările occidentale care susțin Ucraina ar putea fi ținte pentru rachetele Moscovei.

În același segment de marți, care a fost postat pe Twitter de jurnalista Julia Davis, politologul rus Mihail Markelov a spus că Rusia ar trebui să "se gândească serios la lichidarea conducerii naziste a acestei țări".



În opinia sa, acest lucru nu ar trebui să fie limitat la președintele ucrainean Volodimir Zelenski și la cercul său apropiat, ci și la "parlamentul și întregul guvern care comite genocid total împotriva propriului popor".

