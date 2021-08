RUPTURĂ ÎN USR-PLUS. S-a lansat a treia cale și cu omul Monicăi Macovei

Este vorba despre senatorul Ambrozie-Irineu Darău, care în 5 august şi-a anunţat candidatura pentru şefia formaţiunii, alături de Dan Barna și Dacian Cioloș. Lansarea are loc marţi în Piața Victoriei.

Printre participanţii la eveniment se vor număra, alături de senatorul USR PLUS Irineu Darău, consilierul local USR PLUS Sector 2 Adrian Albu, viceprimarul municipiului Braşov Flavia Boghiu, primarul Braşovului Allen Coliban, coordonatorul regiunii centru USR Tineret Ilinca Ghiza, deputatul şi vicepreşedintele USR PLUS Prahova Mihai Poliţeanu, europarlamentarul Nicu Ştefănuţă şi deputatul USR PLUS Cătălin Teniţă.

În 5 august, Irineu Darău și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte USR PLUS. Darău spunea că vrea să intre în dezbateri reale cu contracandidații săi Dan Barna și Dacian Cioloș, iar candidatura sa la șefia USR este o mănusă aruncată celor doi lideri.

Acesta a vorbit în exclusivitate pentru DC News despre lansarea candidaturii sale și cine îl susține.

„Candidatura mea a fost lansată acum două săptămâni și doar în 27 august vor fi oficializate în scripte aceste candidaturi, adică se vor trimite pe adrese oficiale de email. În Piața Victoriei, va fi un eveniment la care voi participa și eu. Așa cum a fost anunțat deja în presă, un grup pentru biroul național va lansa o nouă platformă internă în USR-PLUS. Așa cum știți, de exemplu Cioloș și Barna vorbesc de candidaturile lor de câteva luni. Este o perioadă, dacă vreți, de pre-campanie unde fiecare persoană candidată la președinție sau grupuri pentru Biroul Național, pentru că sunt două alegeri distincte, pot să îți anunțe platforme, moțiuni, documente programatice și candidaturi”, a zis acesta. Mai multe declarații, AICI!

VIDEO