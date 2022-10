Rudele unei tinere iraniene care a murit în timpul protestelor au mințit despre cauza decesului

Rudele unei tinere care a murit în timpul protestelor din Iran au fost forțate să facă declarații false, a informat o sursă apropiată familiei presa locală și BBC Persia. Nika Shakarami, în vârstă de 16 ani, a dispărut din Teheran pe 20 septembrie, după ce i-a spus unei prietene că este urmărită de poliție. Miercuri seara, un reportaj al televiziunii de stat a arătat-o ​​pe mătușa ei, Atash, spunând: „Nika a murit căzând de la etajul unei clădiri”.

Unchiul ei a fost văzut și el la televizor vorbind dezaprobator la adresa protestelor, în timp ce cineva pare să-i șoptească: „Spune, ticălosule!” Sursa a declarat pentru BBC Persia că acestea au fost „mărturisiri forțate” care au venit „după interogatorii intense în care cei doi au fost amenințați că alți membri ai familiei vor fi uciși”.

Atash și unchiul Nikei, Mohsen, au fost reținuți de autorități după ce Atash a postat mesaje online despre moartea nepoatei sale și a vorbit cu presa. Declarațiile televizate au fost înregistrate înainte de a fi difuzate, potrivit sursei.

Forced TV confessions of protestors on Iran's state TV is nothing new especially after the death of #MahsaAmini, but this time the evidence was noticed. In tonight's news broadcast, the shadow of a person can be observed in the background whispering 'say it you piece of dirt'. pic.twitter.com/jqUdUTQ4qw