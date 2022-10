Politician suedez și-a tăiat părul în timpul ședinței Parlamentului European, într-o demonstrație de solidaritate cu femeile iraniene (VIDEO)

O politiciană suedeză născută în Irak și-a tăiat părul în timpul unei dezbateri din Parlamentul European, în semn de solidaritate cu manifestanții antiguvernamentali din Iran.

Abir Al-Sahlani, un membru al Parlamentului European de origine irakiană, a venit la pupitru pentru a vorbi despre represiunea cu care se confruntă femeile din Iran. Sahlani a cerut încetarea ”necondiționată și imediată” a oricărei violențe împotriva tuturor cetățenilor Iranului.

Politicianul suedez a declarat: ”Până când Iranul va fi liber, furia noastră va fi mai mare decât cea a asupritorilor”.

Protestele anti-hijab au izbucnit în Iran după ce o femeie de 22 de ani, Mahsa Amini, a murit în custodia poliției, după ce a fost arestată de către poliția Iranului.

Motivul arestării: femeia purta o basma islamică prea lejeră. Familia femeii a acuzat personalul de poliție că a bătut-o în cap cu o baston din dotarea poliției, ba mai mult, femeia ar fi fost trântită în mod repetat cu capul de de unul dintre vehiculele lor.

Protestele au izbucnit în Iran când vestea morții lui Amini s-a răspândit. Femeile din întreaga țară au organizat demonstrații împotriva regulilor stricte ale Iranului privind ținuta femeilor, scoțându-și în mod ceremonios basma în public și tunzându-și părul, relatează Republic World.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că moartea lui Mahsa Amini ”i-a frânt profund inima”, numind incidentul a fi unul ”amar”. Mai mult, el a adăugat: ”Unii oameni au provocat nesiguranță pe străzi”, susținând că ”revoltele” au fost planificate și au dat vina pe SUA și Israel.

The young girl’s death was a tragic incident that saddened us too. But the right reaction to it wasn’t for some to create insecurity for ppl, burn the Quran, Mosques, banks, & ppl’s cars, & to pull off women’s scarves. These weren’t normal acts. They were planned.#MahsaAmini