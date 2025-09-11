Romii din România în al Doilea Război Mondial, comunism şi prezent. Interviu cu sociologul Adrian-Nicolae Furtună

Urmăriţi o emisiune despre romii din România, despre cum au fost ei percepuţi în perioada interbelică, al Doilea Război Mondial, în comunism, dar şi cum sunt văzuţi în prezent. Ce preconcepţii încă se păstrează cu privire la etnicii romi? Cum ar trebui predată istoria robiei romilor în şcoli? De ce este un subiect care pare nu doar ignorat, ci şi uitat? Cum se raportau inclusiv etnicii romi unii faţă de alţii?

La toate aceste întrebări şi multe altele răspunde sociologul Adrian-Nicolae Furtună vineri, 12 septembrie, de la ora 14:00, pe DC News, DC News TV şi Ştiri Diaspora. Emisiunea se transmite pe Facebook şi Youtube.

