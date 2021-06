Românii din Diaspora, contracte și condiții de Evul Mediu. Boiangiu, vești BUNE: ELA, luptă puternică pentru muncitorii sezonieri

"Care sunt principalele sectoare de activitate în care această agenție europeană își va desfășura activitatea, pentru că sunt sectoare economice în care această mobilitate a muncitorilor este mult mai extinsă", a întrebat Claudia Țapardel.

Muncitorii sezonieri, pe primul lor în proiectele ELA

"Într-adevăr, o să cuprind toate sectoarele. Orice sector este important pentru noi în măsura în care există oameni care să se miște între un stat și altul sau între companii, dar sunt zone în care această mobilitate a muncii este mai pregnantă și am ales deja să ne concentrăm în acest an pe aceste zone prioritare, zone de mare risc cum le considerăm noi, pentru că foarte multe neregularități, abuzuri se întâmplă în aceste zone. Ne vom concentra pe patru mari direcții sau sectoare în acest an.

Primul deja am început să luptăm foarte puternic de la începutul anului, este cel al lucrătorilor sezonieri, al muncitorilor sezonieri, o problemă care a fost evidențiată anul trecut de această criză, de această pandemie. S-a văzut că lucrătorii sezonieri, cei care muncesc pentru un sezon și lucrează în alt stat membru pentru doar un sezon, de obicei în agricultură sau turism, sunt foarte vulnerabili", a declarat Cosmin Boiangiu, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Din Culisele Europei".

Românii care au plecat la sparanghel în plină pandemie, contracte și condiții de Evul Mediu

"Eu o să dau un exemplu concret, pentru că sunteți român și cunoașteți povestea de anul trecut a muncitorilor sezonieri români care în plină pandemie au plecat să muncească în agricultură, în Germania și nu numai în agricultură, ci și în producția de alimente sau să spunem în sectorul de asistență socială sau turism: Germania, Austria și alte state membre mult mai dezvoltate. Dar, în momentul în care au ajuns în aceste state membre am observat cu toții că drepturile lor nu au fost respectate. Pornind de la contractele necorespunzătoare de muncă, nici legislației naționale din România, dar nici a celei din Germania, cu atât mai puțin corespunzătoare principiilor europene. Acele contracte de muncă prevedeau niște condiții care se apropiau mai mult de Evul Mediu decât de societatea modernă în care trăim acum, niște condiții de cazare improprii pentru un stil de viață sănătos și la momentul respectiv, evident să noi ne-am auto-sesizat, statul român s-a auto-sesizat, au existat niște discuții bilaterale la nivel de Guvern, între ministrul Muncii și Guvernul german.

Cred că în momentul de față, având această Agenție Europeană pentru Muncă, cred că avem un instrument în plus ca astfel de situații să nu se repete și cetățeanul român care lucrează în Germania să aibă aceleași drepturi ca un cetățean german care lucrează în același domeniu", a mai spus Claudia Țapardel.

De ce vor beneficia muncitorii sezonieri care pleacă din România în alte țări

"Acesta este exemplul cel mai bun pentru a ilustra esența mandatului ELA. Acest gen de situații ne motivează pe noi, sunt la baza mandatului nostru și le vom adresa din ce în ce mai multe pe măsură ce ne operaționalizăm capacitatea. De aceea am și început anul și este prima operațiune de anvergură a autorității noastre, cu toate că funcționăm doar la o treime din capacitatea proiectată pe viitor. Dar am ales acest domeniu pentru că a arătat că este o categorie de muncitori foarte vulnerabilă și este necesară o acțiune completă și acțiune cât mai rapidă.

Este i va fi din ce în ce mai bine cu ajutorul ELA. Am mobilizat deja cooperarea a 15 state membre și vom avea acțiuni multiple, simultane pe toate palierele pentru a ne asigura că drepturile lucrătorilor sezonieri sunt respectate. Vom începe, și acesta este avantajul pe plan european, cu statele de origine de unde pleacă acești muncitori și vom termina cu statele gazdă.

Vom acoperi întregul lanț, de la momentul în care un om decide să plece, până la momentul în care este angajat și începe să-și desfășoare activitatea într-o fermă sau fabrică dintr-un alt stat.

Vom încerca în primul rând să ne asigurăm că toate statele membre oferă informațiile adecvate, despre condițiile de angajare, condițiile de muncă, condițiile contractuale acestor oameni, că cei care intermediază activitatea o fac în mod corect și furnizează aceste informații la timp, înainte să plece muncitorii", a mai spus Cosmin Boiangiu.

Sancțiuni pentru statele care nu respectă drepturile românilor

"Nu, nu avem acest instrument. Nu putem să sancționăm statele membre. Noi lucrăm și vom lucra foarte strâns cu Comisia Europeană, lucrăm deja în acest domeniu și evident că dacă vor fi cazuri în care vom observa să legislația europeană nu este respectată, Comisia Europeană se va sesiza", a spus șeful ELA.

Pentru cine lucrează ELA şi ce drepturi garantează

„Misiunea ELA este aceea de a se asigura că libertatea de mișcare a cetățenilor din Uniunea Europeană, mobilitatea muncii, este efectuată într-un mod eficient, într-un mod sănătos, lipsit de abuzuri și răspunde nevoilor economiilor europene. Acesta este lucrul pe care ni-l dorim, să facilităm un cadru uniform, un cadru coerent de aplicare a legislației europene în domeniul mobilității muncii”, a declarat Cosmin Boiangiu, şeful ELA în cadrul unui interviu acordat Claudiei Țapardel.

