UE a identificat o soluție prin care cheltuielile suplimentare destinate apărării să nu fie incluse în calculul deficitului bugetar, a anunțat vineri președintele interimar Ilie Bolojan. Această decizie vine într-un moment delicat pentru România, care se confruntă deja cu un deficit bugetar ridicat, cel mai mare din Uniunea Europeană, și o situație financiară fragilă.

Totuși, Bolojan a subliniat astăzi, în cadrul primei conferințe de presă cu el la Cotroceni, că indiferent de cine se află la guvernare, fie actualul executiv, fie unul viitor, va fi esențial să se implementeze măsuri pentru echilibrarea bugetului. Printre acestea se numără reducerea cheltuielilor publice, creșterea veniturilor statului și valorificarea fondurilor europene. Aceste strategii sunt necesare pentru ca investițiile în apărare să poată fi susținute pe termen lung, fără a pune și mai multă presiune pe finanțele publice.

Rămâne de văzut dacă România va majora cheltuielile pentru apărare peste pragul actual de 2,5% din PIB, o decizie ce va depinde de viitoarele negocieri și măsuri politice.

Cred că el ar putea crește etapizat, într-un an, doi să ajungă la 3%

"Nu s-a stabilit un mandat imperativ, pentru că ar impune niște constrângeri și nu ți-ar permite să te adaptezi la discuțiile care au loc.Cred că România are deja un buget de apărare crescut. Cred că el ar putea crește etapizat, într-un an, doi să ajungă la 3%, dacă nu se impun alte creșteri sub presiune.

Un lucru important pentru a asigura această creștere este că s-a găsit o formulă ca această suplimentare de cheltuieli pe apărare să fie scoasă din calculul deficitului în așa fel încât să nu avem și această presiune.

Dar, în termeni reali și pe fond deci, România având un deficit destul de mare, niciun Guvern, cel actual și cine va veni, nu va putea să nu ia în calcul o reducere a cheltuielilor bugetare în general, o accesare a fondurilor europene pe care le avem la dispoziție și o creștere de venituri, în așa fel încât, nu doar din punct de vedere contabil, ci și din punct de vedere real, această creștere a bugetului de apărare să fie într-adevăr suportabilă, sustenabilă și în condițiile în care o parte din aceste creșteri de bugete se reîntorc în economie sub forma unor infrastructuri conective sau portuare, de exemplu, care pot avea și valențe civile, sau a dezvoltării industriei naționale de apărare, va fi un lucru bun", a explicat președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

