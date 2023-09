Rocsana Marcu face bani grămadă. Succes neașteptat, în Dubai: "Am reușit să vând zece apartamente, direct de pe iaht"

“Sunt foarte fericită și nu pot decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiesc acum și pentru toate reușitele de business pe care le am în Dubai, care mi-au întrecut chiar și mie așteptările. Eram într-o zi, liniștită, în piscină, mă gândeam să mă relaxez dar sunau telefoanele și business-ul e business! Într-o singură zi am bătut recordul și am reușit să vând zece apartamente în Dubai, direct de pe iaht!

Trimit ofertele clienților și am noroc destul de mare. Sunt practic singura femeie de real estate care vinde foarte mult în Dubai, iar apartamentele recente pe care le-am vândut costă 1,5 milioane de Dirhami unul! Eu am vândut zece într-o zi! Ce pot să îmi mai doresc?”, a declarat Rocsana Marcu pentru ciao.ro.

"Fac naveta Dubai-Londra"

“Stau în mare parte aici, în Dubai. Fac naveta Dubai-Londra, nu am ce să fac! Sunt numai pe drumuri. Am și acolo firme de care mă ocup, aici am treabă cu imobiliarele. Sunt și în Londra și aici!”, a mai spus ea.

Rocsana Marcu este agent imobiliar în Anglia și, acum, pare să aibă succes și în Dubai. Îi merge mai bine ca oricând pe plan financiar

"Merge foarte bine în acest domeniu pentru că mă agit să îmi meargă bine. Nu pot spune că fac eforturi fizce foarte mari. În schimb, psihice da. Pentru că aici e foarte mare concurența, în special în domeniul imobiliar. Și dacă nu ești atent o secundă, ești mâncat de ceilalți agenți sau de celelalte agenții și tocmai de aceea eu am abordat o altă strategie ca să nu îmi fac dușmani. (...) Îmi merge bine, sunt tare fericită, Doamne ajută! Învăț în fiecare zi, progresez în fiecare zi. Particip la fel și fel de traininguri din domeniul vânzărilor, am alături de mine oameni cu experiență foarte mare în acest domeniu de la care învăț cât pot, fur meserie cât pot și încerc să devin, pe zi ce trece, un agent imobiliar mai bun decât sunt acum", spunea, anul trecut, vedeta.

Vezi și: Rocsana Marcu, mărturisiri șocante: Sunt obișnuită cu stafiile de când eram mică. Una îmi închidea ușa și mi-o deschidea toată noaptea, venea pe lângă pat

Matei Negrescu, ispita "arogantă" de la Insula Iubirii, recunoaște fără nicio jenă: "Nu știu dacă am fost înşelat. Eram prea ocupat înşelând, ca să mă intereseze"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News