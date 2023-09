Matei Negrescu, ispita "arogantă" de la Insula Iubirii, recunoaște fără nicio jenă: "Nu știu dacă am fost înşelat. Eram prea ocupat înşelând, ca să mă intereseze"

Întrebat cu ce s-a diferențiat de celelalte ispite de la Insula Iubirii, Matei Negrescu a recunoscut că prin "aroganță".

"Probabil sunt cel mai arogant. Dar nu e intenţionat. Mă plictisesc viaţa obişnuită, trivialul şi divertismentul golit de subtext. În realitate, sunt introvertit şi flecăreala doar de dragul flecărelii îmi drenează bateria socială până la punctul în care simt nevoia să mă izolez mai multe zile la rând. Toate astea pot da impresia unui om care e prea bun ca să te asculte sau să-ţi dea atenţie. E doar un management al resurselor mele de energie", a spus Matei Negrescu pentru viva.ro.

"Bineînţeles că am înşelat"

În același interviu, acesta recunoaște, fără nicio jenă, că a fost ispită și în viața de zi cu zi. Ba chiar, a fost și infidel.

"Bineînţeles că am înşelat. Am înşelat suficient cât să-mi dau seama că nu mai am nevoie să fac asta. Dacă am fost înşelat, nu ştiu să zic, probabil eram prea ocupat înşelând ca să mă intereseze. N-aş trece peste şi nici n-aş avea pretenţia de la cineva să treacă peste înşelat, în orice relaţie. Odată stabiliţi termenii în care funcţionează relaţia, ţine de respectul nostru de sine ce încălcări permitem şi ce nu", a spus ispita de la Insula Iubirii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News