"Voi vă bateți joc de emisiunea asta". Andreea Bălan nu a mai ținut cont de camere și a răbufnit la adresa lui Dan Capatos: "Martalog bătrân ce ești!"

Invitată în prima ediție a emisiunii Xtra Night Show din acest sezon, Andreea Bălan a vorbit, pentru prima dată, despre relația pe care o are cu tenismenul Victor Cornea.

Toată discuția a decurs bine până la un moment dat, când Andreea Bălan și-a dorit să termine ce avea de spus despre noul iubit și să se difuzeze și noua piesă pe care tocmai ce a lansat-o, potrivit ciao.ro. În timp ce melodia artistei rula pe ecrane, Andreea nu s-a putut abține și le-a atras atenția producătorilor: "Lăsați și partea în care cântă și What’s UP”.

Dan Capatos a intervenit în stilul caracteristic: "Lasă că vine și What’s UP la noi să cânte partea lui”. Această replică nu i-a picat bine artistei și nu înțelegea ce se întâmplă. Ținea microfonul pe canapea, mimica feței i se schimbase total.

"Măi, noi suntem în direct acum?”, a întrebat Andreea Bălan.

Dan Capatos i-a răspuns: "Da, suntem în direct”.

"Nici nu ați început bine și voi vă bateți joc de emisiunea asta”, a fost replica artistei.

Glumele au continuat, Andreea Bălan răbufnind: "Martalog bătrân ce ești!”

Cum l-a cunoscut pe Victor Cornea

"Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo două minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1,5 milioane de vizualizări. El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram, că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj "Felicitări, Andreea! Ești genială". Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu ce frumoasă sunt, că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj i-am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan.

Tenismenul, despre relația cu Andreea Bălan: "Nici nu mă gândesc la diferența de vârstă"

"Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunii pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță.

O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, spunea Victor Cornea, la începutul lunii, în emisiunea "Așii Tenisului” de la Digi Sport.

