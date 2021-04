Deputatul USR Iulian Bulai și Robert Turcescu s-au certat în direct la RealitateaPlus. Tot scandalul a pornit după ce Iulian Bulai s-a băgat peste Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, care vorbea despre măsurile anunțate de noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, care a declarat că va continua proiectele lui Vlad Voiculescu. Unul dintre proiectele controversate ale lui Voiculescu este cel legat de modalitatea de numire a directorilor de la CNAS, dar și cel care prevede tăierea fondurilor de la ATI. Bulai a sărit în apărarea lui Voiculescu și a susținut că fostul ministru al Sănătății și-ar fi dorit de fapt transparență. În acel moment, Robert Turcescu a intervenit, revoltat fiind de faptul că Bulai vorbește despre un domeniu pe care nu îl cunoaște.

Redăm dialogul dintre cei doi:

Robert Turcescu: Pe bune? Îl ascultăm pe Bulai care încurcă Matei Balș cu Victor Babeș?

Iulian Bulai: Mă bucur că vă raportați la fake news-uri.

Robert Turcescu: Încurcă spitalele între ele și s-a trezit acum să dea lecții. Baba și mitraliera.

Iulian Bulai: Vorbim de intenții bune de a transparentiza anumite decizii și de ocupare a funcțiilor de management pe bune. Să nu mai ajungă șef de case de înmormântări sau alte instituții de nu știu unde. Rafila este politician cu experiență.

Robert Turcescu: Vă dați seama, reprezentantul României la OMS trebuie să ia lecții de la Bulai care a devenit mare specialist în sănătate. A fost statuie la Stockholm, asta e în cariera lui profesională, și s-a trezit să îi dea lecții despre sistemul de sănătate lui Rafila. Asta e cariera lui, statuie. Să ne spună el ce a făcut.

Iulian Bulai: Cu mare drag răspund. Am plecat din țară la o școală privată foarte scumpă, fără să am susținere financiară. Înainte să fiu angajat, am fost statuie de stradă, înainte să fiu admis la academie.

Robert Turcescu: Unde ați fost angajat. Locul de muncă și perioada!

Iulian Bulai: După ce am terminat studiile de Arte Vizuale, licența între 2009 și 2012 la Oslo, am mai făcut un master în Oslo și în China, până în 2014.

Robert Turcescu: Când ați devenit deputat?

Iulian Bulai: În 2016.

Robert Turcescu: Opaaa! Ați sărit din chiloții de bursier direct în cei de deputat. Mai veniți să dați lecții. Nu vă e rușine?

Iulian Bulai: Nu îmi este rușine deloc.

