Data actualizării: 15:45 13 Oct 2025 | Data publicării: 15:45 13 Oct 2025

Robert Cazanciuc, regret față de decizia senatorului Titus Corlățean
Autor: Crişan Andreescu

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, își exprimă, într-o postare pe Facebook, regretul față de decizia senatorului Titus Corlățean de a părăsi PSD.

"Am alergat mult prin țară în ultimele luni împreună cu Titus Corlățean, convins fiind că electoratul PSD și mai ales membri de partid cu funcții sau fără vor ca partidul să revină la valorile care l-au consacrat ca principala forță politică a României: competență, determinare, solidaritate, onoare, identitate națională, valori creștine.
 
Sunt repere care au fost considerate desuete de unii lideri ai partidului — oameni care au crezut că „școala vieții” și șmecheria sunt suficiente, că e destul să spunem public ceea ce oamenii vor să audă de la conducătorii lor, iar în spatele scenei să tranzacționăm chiar viitorul țării pentru avantaje personale pe termen scurt.
 
Am fost recent la Strasbourg la o reuniune parlamentară împreună cu Titus Corlățean, și am fost extrem de mândru să văd cum întreg plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei urmărea bătalia pe care un senator român o ducea, într-o engleză impecabilă, pentru apărarea drepturilor compatrioților săi!', a precizat Robert Cazanciuc.
 

