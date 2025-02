Revenirea lui Liviu Dragnea, anunțată la DC News: Gata, din martie! video

Liviu Dragnea a făcut un anunț important despre prezența sa în spațiul public. El a declarat că va reveni pe rețelele de socializare începând din luna martie. După o perioadă de activitate redusă în mediul online, fostul lider PSD spune că a primit numeroase mesaje și solicitări din partea susținătorilor săi, ceea ce l-a determinat să reia comunicarea directă cu publicul.

„O să reiau intervențiile pe rețelele de socializare. Le mai rărisem, dar am primit foarte multe mesaje și solicitări și le voi relua. Prin martie, voi reveni pe rețelele de socializare”, a zis Liviu Dragnea.

Se întoarce Liviu Dragnea în politică?

Întrebarea care planează asupra viitorului lui Liviu Dragnea este dacă acesta își va relua activitatea politică. Deși are posibilitatea legală de a reveni pe scena politică după luna noiembrie, fostul lider social-democrat spune că nu a luat încă o decizie clară în acest sens.

„Trebuie să fac o solicitare în instanță pentru a constata reabilitarea. Din acel moment, gata, pot reveni, dar nu știu dacă o s-o fac. Voi reveni dacă o să am cu cine și pentru cine. Deocamdată nu am răspuns la această întrebare, dar o să vedem până atunci. Mai este”, a mai zis Liviu Dragnea la DC News.

Declarațiile sale lasă loc de interpretări și ridică întrebarea dacă își pregătește terenul pentru o revenire în forță sau dacă va rămâne doar un observator critic al scenei politice. În trecut, Liviu Dragnea s-a poziționat ca un susținător al suveranismului și al promovării capitalului românesc, idei pe care le-a continuat chiar și în afara sferei politice active.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Liviu Dragnea în lunile următoare și dacă va face pasul decisiv pentru a reveni în politică. Cert este că reactivarea sa în mediul online ar putea fi primul pas spre o nouă etapă în cariera sa publică.

