Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a fost invitat la interviurile DC News, unde a spus care sunt costurile respingerii României la Spațiul Schengen.

„În trecut, compania Volkswagen a făcut un studiu de piață pentru a vedea unde va deschide o nouă linie de producție. Am fost atunci în competiție cu Bulgaria și cu alte state europene, dar atunci decizia formală a fost în favoarea Turciei pentru că, nefiind în Uniunea Europeană, au putut să vină cu o schemă de ajutor de stat pe care noi, în UE, nu am fi putut să o avem.

Este important că în acel moment am fost pe un plan bine articulat, cu cel puțin o lună înaintea aproape tuturor competitorilor. I-am văzut pe toți cei care sunt acționari în Grupul Volkswagen, de la Landul Saxonia Inferioară, unde am avut întâlnire cu președintele landului, la cei de la Qatar, fondul de investiții prezent în acționariat. A fost un traseu bine articulat al României pentru a atrage investiții străine.

De ce nu se întâmplă?

Cred că unul dintre răspunsuri ține inclusiv de Spațiul Schengen, de dimensiunea economică a acestui lucru. Am făcut la un moment dat un calcul și am și publicat în Politico, cu privire la costurile pe care le are Dacia Renault și explicam cetățeanului european că fiecare Dacie pe care o cumpără în UE are 100 de euro în plus care sunt generați de orele de așteptare în vamă“, a spus ministrul Radu Oprea.

„Este evident că sunt costuri economice“

„Deci faptul că Austria se opune admiterii României în Schengen provoacă daune inclusiv în domeniul investițiilor. Se pare că ezită să deschidă fabrici aici din cauza lipsei de apartenență la Spațiul Schengen“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Cu siguranță, da! Sunt calcule și eu cred că atunci când faci un calcul pe un business case, întotdeauna ții cont de toate costurile. Este evident că această neapartenență la Spațiul Schengen produce și costuri economice“, a adăugat ministrul Radu Oprea.

