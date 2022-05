Reprezentantul României la Eurovision a plecat, cu voie bună, la Torino: „Mă simt foarte provocat”. Încurajări de la Inna și Carla's Dreams

wrs, care va participa cu piesa "Llamame", a declarat că se simte foarte pregătit, că a făcut repetiţii până în ultima clipă şi are sentimentul "că va fi frumos ce se va întâmpla acolo".

"Suntem foarte pregătiţi. Am repetat până pe ultima sută de metri, aseară am avut ultima repetiţie la sala de dans. E foarte frumos ce se întâmplă şi am sentimentul că va fi foarte frumos ce se va întâmpla acolo. Mâine o să intrăm direct în pâine. Dimineaţă, la ora 8,00, ne trezim, avem primele repetiţii, ne întâlnim cu presa, cu echipa de la Eurovision. Am emoţii, însă sunt foarte constructive. Abia aştept să văd scena de acolo şi mă simt foarte provocat de ce se întâmplă. Nu mă simt intimidat, mă simt provocat, acesta este sentimentul pe care-l simt acum", a afirmat artistul, potrivit Agerpres.





Încurajări de la artiştii din România

"Inna mi-a transmis că are încredere în mine - că mă cunoaşte - şi să fac ce ştiu eu mai bine. E drăguţ, fiindcă sunt colegii mei şi oameni de la care am învăţat atât de multe, şi când primesc aceste mesaje că sunt mândri de mine şi se aşteptau să ajung aici, e foarte plăcut să ai confirmări de la astfel de oameni", a mărturisit wrs.



Artistul a mai afirmat că îşi doreşte să termine concursul pe o poziţie cât mai bună şi să facă "o figură foarte frumoasă".

"Avem două variante: eu sper că o să se întâmple cea pe care mi-o doresc eu, sper că nu o să am timp de nimic, că o să fim încărcaţi de adrenalină, că ne pregătim de finală şi că totul o să fie mare. Eu vreau să terminăm cât mai aproape de frunte, dacă nu în frunte. Vreau să fim cât mai sus, să facem o figură foarte frumoasă", a mai spus wrs.





Cum a mers turneul de promovare prin Europa?

"Am avut un turneu de promovare de trei săptămâni şi am ajuns prin foarte multe locuri în Europa. Şi cumva mă bucur că am luat parte la acest turneu de promovare, pentru că am cântat pe scene foarte mari deja, în Tel Aviv, în Amsterdam, şi zeci de mii de oameni mi-au cântat piesa şi, cumva, m-am obişnuit înainte de evenimentul mare cu căldura oamenilor. (...) În Spania am cântat la Barcelona şi la Madrid. Oamenii cântau, zeci de mii. Am cântat acappella cu ei şi ştiau versurile. A fost extraordinar. Şi reacţiile pe internet şi pe YouTube sunt foarte frumoase", a mărturtisit wrs.



"Eurovisionul e cea mai mare scenă şi este, dacă nu mă înşel, cel mai vizionat spectacol din lume, ceea ce mă face să mă bucur foarte tare, fiindcă eu concurez cu mine, pe mine trebuie să mă depăşesc", a conchis artistul.





Iuliana Marciuc: Ne mândrim că suntem acolo

"Suntem pregătiţi, artistul a repetat mult, atât din punct de vedere artistic, coregrafic, cât şi vocal. Suntem pregătiţi, avem o grafică frumoasă, costume frumoase. Sunt convinsă că vom reprezenta cu succes România la această mare competiţie internaţională. Ne mândrim că suntem acolo, ne mândrim că suntem români şi dorim să aducem bucuria înapoi acasă", a declarat Iuliana Marciuc.



România va intra în concurs pe data de 12 mai, în a doua semifinală. Reprezentantul României va intra în concurs cu numărul de participare 13. Sperăm să nu aducă ghinion.

