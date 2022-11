Deputatul PSD spune că ”prețul reglementat trebuie introdus de urgență în România”, afirmând că pare că partenerii de coaliție au ajuns să înțeleagă acest lucru. ”Le-am propus reglementarea care nu modifică cu nimic pragurile în vigoare” afirmă Laurențiu Gîdei, care spune că prețul maxim, de dincolo de pragurile de 100 de kilowați, respectiv 255, să nu depășească 1,2 - 1, 3 pe kilowat. Despre riscul ca energia să meargă spre export, de unde să vină oferte mai convenabile, social-democratul afirmă că acest lucru ar trebui să fie posibil doar după ce este asigurat necesarul intern.

"Condițiile actuale în care fiecare stat, în funcție de dependența energetică de importuri sau de exporturi a fiecăruia reacționează, trebuie să fie o prioritate și pentru noi. Este o chestie de prioritate națională. Nu poți să-mi spui că dacă eu am reglementat prețul la 1,2 - 1,3 lei și eu am găsit un contract cu 2 lei să-i dau drumul afară. Nu, îmi asigur necesarul din țară și restul poți să ți-l vinzi unde vrei tu", a declarat deputatul social-democrat Laurențiu Gîdei, în emisiunea DCNews.

"Deci trebuie două reglementări, nu doar de preț, ci și de trading", a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

Laurențiu Gîdei: Va fi o iarnă marcată de mișcări sociale masive dacă nu găsim această soluție

"Da, dar compensarea e o poveste care nu poate merge la nesfârșit, deoarece afectează buna funcționare a țării în ceea ce privește investițiile, pensiile, salariile și multe altele. Nu putem da la nesfârșit compensare pentru niște șmecheri. Paradoxul în România este că avem 80% producție cu acționariat majoritar de stat, iar la distribuție și furnizare este tocmai invers, 20% are statul și restul de 80% reprezintă privatul.

Eu înțeleg foarte bine, s-au făcut profituri pentru companii, foarte bine, e timpul să avem puțină solidaritate și să strângă și companiile mari care au făcut profituri imense, să strângă cureaua acum când situația o impune. Iarna asta, dacă va fi o iarnă grea, va fi o iarnă marcată de mișcări sociale masive dacă nu găsim această soluție.

Gândiți-vă că reglementarea asta la 1,2-1,3 lei ajută în primul rând industria, chiar dacă pentru IMM-uri rămâne cu 1 leu, industria la momentul acesta se regăsește undeva în funcție de ce contracte poate încheia, ori lucrul acesta nu poate să-i facă competitivi pe piața internațională. Din cauza asta, obligația noastră este să vedem ce facem astfel încât să fie suportabilitate pentru tot ceea ce înseamnă consumatorii de energie", a mai spus Laurențiu Gîdei.

Primul oraș din România care taie luminițele de Crăciun, pentru a face economie

Municipiul Arad va avea iluminat festiv de Crăciun doar în zona centrală şi în principalele sensuri giratorii, iar administraţia va folosi doar instalaţii cumpărate în anii trecuţi şi doar cu becuri LED, pentru a se face economii la energia electrică, în timp ce se are în vedere şi un program de funcţionare a luminiţelor decorative, posibil până la miezul nopţii.



Reprezentanţii Primăriei Arad au declarat marţi, pentru Agerpres, că niciun echipament nou sau instalaţii de iluminat nu au fost cumpărate în acest an pentru decorarea oraşului cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar în cartiere nu vor mai fi montate ghirlande luminoase.



”În acest an se vor folosi doar decoraţiuni achiziţionate în anii anteriori şi doar cele care au becuri economice, pe bază de LED. Spre deosebire de anii anteriori, iluminatul festiv va funcţiona doar în zona centrală a oraşului, adică pe bulevardul Revoluţiei, dar şi în cele mai circulate sensuri giratorii. Pentru un consum cât mai mic de electricitate, se propune inclusiv un program de funcţionare a iluminatului festiv, după modelul pe care l-am aplicat în cazul iluminatului arhitectural din oraş, care acum funcţionează până la ora 23.00. Probabil că iluminatul de sărbători va funcţiona până la miezul nopţii, dar o decizie va fi luată împreună cu consilierii locali”, a spus purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News