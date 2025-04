Referendum național pentru eliminarea pensiilor speciale. Ce ai vota?

„România este o țară a abuzurilor. Și ca să înțeleagă toată lumea la ce mă refer când spun abuz, vă spun că abuz este și o pensie necalculată. Sunt teancuri de dosare ale pensionarilor la casele de pensii în județe și funcționarii de acolo îmi spun că nu mai reușesc să rezolve dosarele acelea. Pensiile nu sunt neindexate potrivit legii (că toate pensiile ar fi trebuit indexate, că așa zice legea, la începutul anului)”, a afirmat Șandru, denunțând întârzierile și neregulile existente în sistemul de pensii din România. Potrivit acesteia, în timp ce pensiile celor care au lucrat o viață întreagă sunt lăsate de izbeliște, „banii pentru pensiile speciale sunt acolo, fără probleme”.

Foto: Crișan Andreescu

Candidata PUSL consideră că situația este inacceptabilă și propune o soluție radicală: eliminarea pensiilor speciale, pentru a permite redirecționarea acestor fonduri către pensionarii care au contribuții de-a lungul întregii lor vieți. „În loc să terminăm cu pensiile speciale odată pentru totdeauna și să dăm banii aceia pensionarilor ca să le indexăm pensiile, noi nu o facem. Trebuie făcut”, a spus candidata, subliniind că această măsură va deveni o prioritate dacă va ajunge la Cotroceni.

Lavinia Șandru a promovat ideea unei mobilizări naționale pentru eliminarea pensiilor speciale și a lăsat să se înțeleagă că nu se va opri până când nu va convinge întreaga clasă politică de necesitatea acestei reforme. „Am și spus - ajung la Palatul Cotroceni și mă ocup de povestea asta, pentru că și pensiile speciale reprezintă un abuz. Și am zis așa - am să vorbesc cu toată lumea, membri ai Parlamentului, Curtea Constituțională și toți cei care se vor opune își vor avea numele scris de mine pe zidul de la Cotroceni. Am măsurat zidul, e suficient de mare, e în regulă, pun acolo niște panouri și în fiecare zi le scriu numele”, a subliniat ea într-o manieră provocatoare.

Conform spuselor sale, procesul de eliminare a pensiilor speciale va fi unul cu adevărat național, iar cei care vor încerca să opună rezistență vor fi identificați și făcuți responsabili în fața cetățenilor. „Am vorbit cu cutărescu, nu vrea să semneze pentru eliminarea pensiilor speciale - o să aibă numele scris pe zidul de la Cotroceni", a afirmat Șandru, făcând apel la transparență și asumare din partea celor care se opun acestei reforme.

Lavinia Șandru nu doar că își propune eliminarea pensiilor speciale prin voința politică, dar a menționat și un referendum național pe această temă. Candidata la prezidențiale este convinsă că majoritatea românilor ar susține cu tărie această schimbare. „Credeți-mă, eu văd cât de revoltat e fiecare om cu care mă întâlnesc pentru aceste aberații de pensii. Adică oamenilor de rând le dăm niște pensii pe care nu le indexăm, de 1.500 de lei, de 2.000 de lei, de-abia le ajung bănuții ăștia să se împartă între medicamente și ceva mâncare. Și au unii pensii de 40.000 de lei. Ce au făcut oamenii ăștia? Au dus România pe umer, precum Atlas Pământul", a spus candidatul PUSL.

În opinia sa, un referendum pe tema pensiilor speciale ar obține o susținere majoritară din partea populației, estimând că „în proporție de 70%” românii ar vota pentru eliminarea acestora. Șandru consideră că aceasta este o chestiune de echitate și moralitate socială, care nu mai poate fi ignorată, mai ales în contextul în care mulți pensionari din România trăiesc cu pensii mizere, în timp ce altele ajung la sume colosale pentru unii privilegiați.

Vezi mai multe aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News