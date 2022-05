Minus 2,9 grade la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din zonele joase

Mercurul termometrelor a coborât, joi dimineaţa, la Miercurea-Ciuc, până la minus 2,9 grade Celsius, fiind cea mai scăzută valoare înregistrată în ţară în zonele joase.

Potrivit informaţiilor transmise de meteorologul Cristina Blaga, de la Centrul Meteo Regional Sibiu, s-au consemnat valori negative şi la Topliţa şi Joseni, unde termometrele au arătat minus 1,8 grade Celsius, conform Agerpres.

Minimele dimineţii s-au înregistrat în jurul orei 05,00, înainte de răsăritul soarelui, după care temperaturile au început să crească. De asemenea, în judeţ a căzut şi brumă.

Meteorologul Cristina Blaga a precizat că au mai fost situaţii când în Harghita s-au înregistrat valori negative, în luna mai, condiţiile în zonă fiind favorabile pentru astfel de temperaturi.

Pe fondul unui cer senin şi pentru că este presiune ridicată, regim anticiclonic, acolo fiind depresiuni, advecţia de aer rece a fost prezentă şi atunci a determinat scăderea temperaturilor sub zero. (...) În noaptea aceasta (joi spre vineri - n.r.) vor mai fi temperaturi în jurul a zero grade, poate uşor sub zero, de minus 1 grad, iar în nopţile următoare ele vor creşte, a explicat Cristina Blaga.

Localnicii din zonă sunt obişnuiţi cu astfel de temperaturi şi spun că în luna mai sunt dimineţi friguroase, cu precădere în zilele când în calendarul catolic sunt celebraţi 'sfinţii de gheaţă', iar temperaturile scad foarte mult.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2002-2021.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 16.05.2022 – 23.05.2022

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 23.05.2022 – 30.05.2022

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice, sudice și sud- vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nord a țării, dar și în general deficitar în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Vezi continuarea aici!

