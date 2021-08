Reabilitare Cîțu. Oana Zamfir și Victor Ilie (USR) schimb de replici: Vedea-v-aş rostind aceste cuvinte când va fi reabilitat Dragnea!

Schimbul de replici a avut loc în emisiunea Obiectiv, de la Antena 3:

Victor Ilie: Haideţi să vedem care este legătura între capitalism, economia din China şi aşa mai departe. Da, e drept, în Uniunea Europeană, statul are un rol din ce în ce mai mare în economie prin aceste fonduri europene pe care le redirecţionează.

Oana Zamfir: Sunteți sigur că vreţi să vorbiţi despre China şi nu despre Cîțu? Eu ştiu că încep la fel cele două nume, dar cred că, mai degrabă, aţi fi vrut să le spuneţi oamenilor care v-au votat de ce faceţi excepţie de la morală şi de la principii în privinţa lui Cîțu.

Victor Ilie: Iniţiativa "Fără penali în funcţii publice" presupune că, dacă eşti reabilitat, iar în România reabilitarea se obţine în trei ani, ai tot dreptul...

Oana Zamfir: Vedea-v-aş rostind aceste cuvinte când va fi reabilitat Dragnea. Atunci să vă văd cum e cu reabilitarea. Să ştiţi că, în trei ani, poate să candideze.

Victor Ilie: Foarte bine, să candideze. Să vedem dacă românii vor un hoţ, din nou, în fruntea ţării.

Oana Zamfir: Păi, nu mai e hoţ. Nu aţi auzit că s-a reabilitat? Ce, domnul Cîțu mai e condamnat ca a condus mort de beat? Nu mai e, gata, s-a reabilitat.

Victor Ilie: Reabilitarea este o chestiune care te scoate din logica interdicţiei fără penali. Prin urmare, este cu siguranţa reabilitat Florin Cîțu.

"Am făcut o greşeală acum 20 de ani"

"Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este „a misdemeanor”, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, când s-a aflat că a făcut două zile de închisoare în SUA, după ce a fpst prins băut la volan.

Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca ministru al Finanţelor şi, ulterior, premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".