Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews

Președintele Director General al Radio România Actualități vine la DCNews. 

Răzvan Ioan Dincă, președinte Director General Radio România, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, joi, 21 august, la ora 12:00. Emisiunea este transmisă pe DCNews și DCNewsTV. 

Discuția de joi vine în contextul în care Radio România face aproape 100 de ani. Răzvan Ioan Dincă oferă informații din culisele radioului, dar și cum se ia decizia transmiterii unei știri ”sensibile”. De asemenea, aflăm și alte subiecte interesante, precum cine alege muzica de la radio, dar și rolul strategic al radioului în cazuri de criză, precum declanșarea războiului din Ucraina. 

Urmăriți interviul joi, de la ora 12:00, pe Youtube și Facebook DCNews. 

