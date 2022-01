Raed Arafat, după ce CNCD i-a sancţionat pe Diana Şoşoacă şi Mihail Neamţu: E o boală terminală a unei societăţi

'James Baldwin spunea: "Nu tot ceea ce este infruntat poate fi schimbat, dar nimic nu poate fi schimbat pană nu este infruntat."Mai jos aveti comunicatul Consiliului Combaterii Discriminarii privind amendarea d-nei Diana Sosoaca si sanctionarea d-lui Mihail Neamtu, in urma sesizarii mele privind afirmatiile rasiste spuse de cele doua personaje in spatiul public. Rasismul si xenofobia reprezinta o boala terminala a unei societati si trebuie infruntate si invinse inainte ca ele sa devina o parte din "normalitatea" in care traim.

Astfel de afirmatii, indiferent cui sunt ele adresate, nu trebuie tolerate intr-o societate democratica a socolului 21. Istoria ne-a aratat ce poate face rasismul, xenofobia si indemnul la ura, astfel incat este obligatia noastra sa reactionam de indata daca nu vrem ca istoria sa se repete!', a scris Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook.

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis amendarea contravenţională a senatoarei Diana Iovanovici-Şoşoacă pentru afirmaţii discriminatorii la adresa şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. De asemenea, Mihail Neamțu a fost sancționat cu avertisment.

'Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor din data de 12 ianuarie 2022, a adoptat următoarea hotărâre: afirmaţiile: 'de ce nu se duce domnul Raed Arafat în ţara lui de baştină', 'vorbeşte despre dânsul la persoana a III-a, probabil că i se trage din limba ţării sale natale'.

Amendă de 5.000 RON

'Nu ştiu cum domnul Raed Arafat şi-a luat examenul de cetăţenie', 'trădătorii nu au ce căuta în România' constituie faptă de discriminare potrivit art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 15 din O.G. 137/2000, republicată. Se sancţionează autorul declaraţiei, doamna Iovanovici-Şoşoacă Diana, cu amendă contravenţională de 5.000 de lei', se arată într-un comunicat al CNCD transmis, miercuri.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi (8 'pentru' şi unul împotrivă). 'Votul împotrivă cu propunere de neincidenţă, faptele ar putea să intre sub incidenţa legii penale', se precizează în comunicat.

CNCD a mai decis ca, tot pentru afirmaţii discriminatorii la adresa lui Raed Arafat, Mihail Neamţu să fie sancţionat cu avertisment contravenţional, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de voturi.

'Sper că ştii limba română corect, este totuşi o condiţie pentru a fi român'

'Afirmaţiile: 'vorbeşti română suficient de prost, încât să nu mă simt reprezentat de tine', 'mă simt reprezentat ca român de cel care vorbeşte corect română', 'sper că ştii limba română corect, este totuşi o condiţie pentru a fi român' constituie faptă de discriminare potrivit art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 15 din O.G. 137/2000', a mai decis CNCD.

