Puținul care ne face fericiți. Cori Grămescu: Am părăsit cu greu nevoia de a mă explica și justifica

”Ne trebuie atât de puțin pentru a fi fericiți! cred ca marele câștig al maturizării mele a însemnat simplificarea vieții mele in ansamblu”, notează Cori Grămescu, aflată la Miami, SUA. Mărturisește că a înțeles ”târziu cât de important e să te înconjori de oameni care și-au aliniat faptele cu vorbele.

”Mi-a luat mult până am devenit suficient de stăpână pe mine încât să nu mai reacționez la fiecare stimul, ci să îmi pun energia spre a fi pe drumul meu, să fiu eu însămi și să trăiesc sentimentul ca exact așa cum sunt, sunt perfect suficientă. Am părăsit cu greu nevoia de a mă explica și a mă justifica, dar mai ales nevoia de a-i convinge pe cei din viața mea că merit sa fiu văzută sau iubită”, adaugă nutriționistul.

Potrivit acesteia, procesul schimbării a fost ”greu” și abia la aproape 40 de ani a găsit calea.

”A fost un proces greu, abia la 38 de ani am învățat să trăiesc așa, dar a meritat fiecare lacrimă și efort. Am venit in SUA urmărind un vis, fără să știu nimic despre drumul pe care încep să merg. Dar simt că zi după zi sunt puțin mai aproape de ceea ce sper să materializez, trăiesc o viață simplă și liniștită și sunt profund recunoscătoare pentru aceste momente domoale, ca un apus frumos peste apă.

Viața mea va fi mereu legată de România, însă perioadele pe care le petrec aici pentru afacerile mele sunt realmente boostere de energie pentru mine”, adaugă Cori Grămescu.

