Teoria Bowen, prin care organismul se VINDECĂ singur. Psihologul Lucian Drăgoi: Absolut toţi avem această capacitate. E în natura noastră, informație scrisă în ADN

Terapia Bowen, cunoscută și ca Terapia Bowtech, este una dintre cele mai simple și mai eficiente tehnici de holistică ale secolului 21 de până acum - o formulă noninvazivă și delicată de reechilibrare neuromusculară care, practic, permite organismului să se vindece singur. Mai este denumită şi "acupunctura fără ace". Pentru a afla mai multe despre această tehnică de recuperare şi vindecare, am stat de vorbă cu psihologul Lucian Drăgoi din Sibiu.

Terapia Bowen funcționează în baza teoriei conform căreia organismul, în stare de relaxare, își activează abilitatea de a rezolva unele probleme ale corpului şi ale minții prin readucerea acestora în echilibru și armonie. În plan internațional, este considerată atât de medicina alopată, cât și de cea alternativă ca fiind una dintre metodele eficiente de însănătoșire.​ Psihologul Lucian Drăgoi a oferit în exclusivitate un interviu pentru DCNews în care explică cititorilor în ce constă Terapia Bowen şi de ce este o alternativă câştigătoare chiar şi în calea celor mai nemiloase afecţiuni medicale cum ar fi paralizia cerebrală. Acesta este terapeut Bowen (Master 2) şi Quantum Touch Practitioner, trainer, Master NLP (Programare Neuro Lingvistică), speaker motivaţional şi autor.

R: Ce este Terapia Bowen?

Psihologul Lucian Drăgoi: Terapia Bowen ar putea fi soluţia la problemele dumneavoastră de sănătate! Tom Bowen, fondatorul tehnicii Bowen, a constatat că organismul nostru dispune de capacitatea rezolvării oricărei afecţiuni şi că acest fenomen se declanşează în momentul în care corpul uman se relaxează. Este o terapie relativ simplă pentru că nu impune o comandă, ci transmite mesajele corecte pentru ca organismul nostru să ”reformateze” sistemul, să se întoarcă la matricea originală, adică starea de sănătate la care am fost concepuţi. Stare de sănătate iniţială care, în timp, este afectată de toxinele pe care le introducem în corp prin hrană, aer, apă dar şi de toxinele emoţionale generate de stresul la care suntem expuşi încontinuu. Sunt din ce în ce mai mulţi adepţi ai teoriei conform căreia am fost dotaţi de Creatorul nostru cu toate instrumentele necesare supravieţuirii, având tot ce ne trebuie pentru păstrarea unei stări de sănătate propice. Terapia Bowen nu caută rezolvarea prin invadarea corpului cu substanţe artificiale sau metode care pot face mai mult rău decât bine, ci doar îi transmite organismului să întreprindă măsurile necesare pentru vindecare, în propriul său ritm, oferindu-i timp şi respectându-i limitele.

R: Cum se aplică, mai exact, această terapie?

Psihologul Lucian Drăgoi: Fiind o procedură manuală, implică manipulări ale structurilor fizice. Se adresează muşchilor, tendoanelor, articulaţiilor, fasciei şi nervilor. Aceste manipulări au însă câteva caracteristici care fac ca Terapia BOWEN să fie atât de specială. În primul rând manipulările în Terapia BOWEN sunt blânde. Dar chiar dacă sunt blânde, mişcările sunt percepute de către sistemul nervos central şi pot produce efecte în corp. Dacă microleziunile produse de ace la acupunctură sunt percepute de organism ca şi o agresiune, în terapia Bowen mişcările sunt doar pe suprafaţa pielii, iar pacientul nu mai are stresul durerii. Nu spun că terapia Bowen este bună şi acupunctura nu. Acupunctura este mult mai veche, practicată de mii de ani de chinezi, şi desigur că are meritele ei. Vreau doar să accentuez că terapia Bowen este noninvazivă ca urmare a mişcărilor aplicate pe corp, mişcări uşoare, de rulare. Se transmite, de fapt, o vibraţie şi astfel mesajul ajunge la creier care analizează informaţia primită şi dă răspuns în zona afectată.

R: Cum decurg şedinţele de terapie?

Psihologul Lucian Drăgoi: În prima şedinţă se face reconectarea la "medicul interior", la capacitatea naturală a organismului de refacere. S-au văzut efecte chiar de la această primă şedinţă. Am avut cazuri în care pacienţii au venit strâmbi de durere şi au plecat drepţi, pe picioarele lor, complet recuperaţi. Depinde aici de organismul fiecăruia şi de felul în care reacţionează la procedura în sine. Cum spuneam, mişcările nu sunt dificile şi se fac în trei etape. Într-o primă fază, aplicând o presiune minimă, degetele terapeutului deplasează pielea de deasupra ţesutului. Pacientul poate fi întins pe o masă de masaj sau poate sta în şezut, într-o ținută lejeră care sa permită o cât mai precisă execuţie din partea terapeutului. Efectele unei şedinţe apar chiar din timpul şedinţei sub forma unei relaxări profunde, dar reacţiile vor continua un ciclu de vindecare de 7 zile după şedinţă. Aceste reacţii pot consta în apariţia de stări de somnolenţă dar şi de uşoare tensiuni care arată că în corp ”se lucrează”. Aceste fenomene sunt în general suportabile, pot dura până la 5 zile, după care, în ultimele 2 zile a ciclului de vindecare corpul se linişteşte încercând să stabilizeze ceea ce s-a petrecut în prima parte a intervalului.

R: Să înţeleg că în corpul nostru există anumite meridiane energetice, nişte puncte esenţiale? E corect să spunem că prin aceste coordonate, odată activate, corpul nostru poate să se vindece singur?

Psihologul Lucian Drăgoi: Nu avem doar meridiane energetice, avem de fapt un corp energetic pe de-a'ntregul care, prin efectul Kirlian, a putut fi chiar și fotografiat. S-a eliminat astfel orice îndoială că aşa ceva nu ar exista. În medicina asiatică, ideea de corp energetic este acceptată de foarte multă vreme. Din fericire, după descoperirea fotografiei Kirlian şi ilustrării corpului energetic, partea occidentală a lumii a început să caute tot mai multe variante de vindecare şi pe parte energetică. Toţi avem, pe lângă corpul fizic, şi un corp energetic dar şi un corp psihic. Nu suntem doar materie. La terapia Bowen, la început, se face o echilibrare a întregului corp după care mergem pe zone cu anumite probleme.

R: Ce se întâmplă după şedinţe?

Psihologul Lucian Drăgoi: După sedinţa de terapie, în corp apar fenomene de detoxifiere, se amplifică eficienţa sistemului limfatic, inflamaţiile tind să diminueze, blocajele şi contracturile din corp tind să se detensioneze, iar corpul are tendinţa de a se realinia, de a se armoniza. Tocmai de aceea e bine ca pacientul să-şi ajute corpul în procesul de vindecare hrănindu-l cât mai echilibrat şi uşor, hidratându-l cât mai mult dar şi oferindu-i mişcare într-un registru uşor: plimbări uşoare, yoga, gimnastică uşoară, cardio uşoară, tehnici de respiraţie, etc.

R: Cât durează terapia pentru o recuperare completă?

Psihologul Lucian Drăgoi: Foarte des am fost întrebat câte şedinţe sunt necesare pentru eliminarea vreunei afecţiuni. Niciodată nu am ştiut să răspund la această întrebare. Şi asta pentru că pacienţii reacţionează diferit unii faţă de alţii şi în plus, reacţia mai depinde şi de vechimea şi de gravitatea diagnosticului cu care aceştia vin la terapeut.

R: E clar. Nu vorbim de magie, de minuni, terapia Bowen e ştiinţă curată şi nu are nicio legătură cu orice ar putea să treacă de inimaginabil. Şi totuşi când spunem terapie Bowen spunem Vindecare, sau mai degrabă Autovindecare. De unde vine această Vindecare?

Psihologul Lucian Drăgoi: Terapeutul este doar un instrument, un "enabler" dacă vreţi. De fapt, corpul este cel care îşi autogenerează vindecarea, se autoscanează şi se autoactivează pentru autovindecare. Toţi, dar absolut toţi, avem această capacitate de autovindecare. E în natura noastră, e informaţie înscrisă în ADN-ul nostru. Doar că pe parcursul vieţii, din păcate, pierdem această capacitate din cauza traiului neadecvat, a toxinelor pe care le introducem în organism prin aer, apă şi hrană dare şi a toxinelor emoţionale.

R: În cazul căror maladii grave Terapia Bowen s-a dovedit ajutătoare? Ce cazuri mai deosebite se cunosc?

Psihologul Lucian Drăgoi: În principiu, Terapia Bowen poate să funcţioneze şi să dea rezultate în cazul oricărei afecţiuni. Funcţionează, de la caz la caz, mai bine, mai puţin bine, din ce în ce mai bine sau chiar foarte bine. Depinde! Sutem diferiţi şi răspundem diferit. Pot veni doi oameni cu acceaşi durere de spate iar terapia să funcţioneze pentru unul mai rapid iar pentru celălalt într-un ritm ceva mai lent. Mai depinde şi de natura activităţii pe care o desfăşoară cei suferinzi. Se ştie că şoferii şi cei care stau foarte mult în faţa calculatorului au dureri de coloană mai intense decât alţii cu un stil de viaţă mai activ. Iar asta influenţează, fără doar şi poate, rezultatele terapiei dar şi numărul de şedinţe până la recuperare şi ritmul de vindecare.

Aproape in toate cazurile, după terminarea şedinţelor, pacienţii raportează o stare placută de relaxare şi o senzaţie de bine, de eliberare. Tehnica Bowen este deopotrivă salutată, pe plan internaţional, de medicina alopată, alternativă şi complementară, ca fiind cea mai bună tehnică de însănătoşire.

