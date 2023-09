Putin s-a întâlnit cu Kim Jong-un la Cosmodromul Vostocini - Video în articol

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit miercuri cu liderul nord-coreean Kim Jong-un la Cosmodromul Vostocini din regiunea Amur, relatează un corespondent Interfax.



Liderul nord-coreean a ajuns cu trenul la gara cosmodromului. Ceremonia de întâlnire dintre Putin și Kim Jong-un are loc în clădirea de instalare și testare a vehiculului de lansare, unde este în prezent asamblată noua rachetă Angara. La întâlnire, liderii celor două țări au vorbit scurt.

Russian propaganda is all about Kim’s interest in the Russian missile. Here is the handshake with Putin pic.twitter.com/4DVMMdVJYh