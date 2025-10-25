€ 5.0835
Data publicării: 15:02 25 Oct 2025

PSD, aproape să îşi desemneze candidatul pentru Primăria Capitalei
Autor: Florin Răvdan

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Sorin Grindeanu a anunţat că luni va avea loc o şedinţă împreună cu organizaţia PSD Bucureşti, în care va fi desemnat candidatul la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat pentru luni o întâlnire cu reprezentanţii PSD Bucureşti având ca subiect candidatul partidului la Primăria Capitalei, punctând că favoritul este Daniel Băluţă.

"Luni vom avea întâlnire cu restul organizaţiei, pe care am şi stabilit-o, Gabi Firea şi cu primarii de sector, preşedinţii de sector, cu organizaţia Bucureşti şi, da, în acest moment, şi pe sondajele pe care le avem, Daniel (Băluţă - n.r.) este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria Bucureşti şi pleacă cu prima şansă. Eu sunt bucuros că de data aceasta pare că toată lumea trage la aceeaşi căruţă şi să ştiţi că şi la Buzău şi la primăria Bucureşti, PSD se bate în sens electoral în a câştiga, evident. Aici cu mai puţine emoţii", a declarat sâmbătă, Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a participat, sâmbătă, la Buzău, la Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene a PSD, care a stabilit candidatura fostului premier Marcel Ciolacu la alegerile locale din decembrie pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. 

Din partea PNL, cel mai probabil candidat va fi Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, în timp ce USR îl va desemna, cel mai probabil, pe Cătălin Drulă. 

Nicuşor Dan vrea revenirea la alegerile în două tururi 

Fiecare partid vrea să aibă propriul candidat, așadar vor fi mai mulți candidați. Cât de reprezentativ va fi un primar ales, să spunem, cu aproximativ 20% din voturile alegătorilor?

„Da, opinia mea o cunoașteți și, din nou, vreau să fiu foarte direct. Eu cred că se impune ca România să revină la alegerea primarilor în două tururi. Însă, atunci când ești în politică, te uiți la ierarhia de priorități, iar prioritatea pentru România, în 2025, a fost stabilitatea și menținerea unei coaliții cât mai stabile.

Iar această coaliție a decis că, cel puțin în intervalul 2024-2028, nu se va reveni asupra legislației electorale în ceea ce privește alegerea primarilor. Acesta este răspunsul”, a zis Nicușor Dan într-o conferință de presă la Iași.

