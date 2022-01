Analistul de politică externă H.D. Hartmann a vorbit, în cadrul emisiunii Geostrategica, la DC News, despre influența serviciilor secrete din Federația Rusă în spațiul românesc și despre influența țării noastre pe flancul estic al UE și NATO:

„România este un punct geostrategic important, dar limitat având în vedere Marea Neagră. Rusia și-a câștigat o influență atâta timp cât au anexat Crimeea, o anexare ilegală, și au o influență majoră în Marea Neagră. Aceasta afectează și asupra securității României, și asupra intereselor sale în platforma continentală a Mării Negre.

Pe de altă parte, propaganda rusă este masivă și încearcă. Noi am reușit să colmatăm câteva breșe culturale, ideologice și de tip propagandistic, dar ele continuă și să nu ne imaginăm că nu vor continua. Am fi naivi să credem că puterea rusă și serviciile de intellligence din Rusia nu au România ca subiect de studiu sau ca obiect de agresiune. Am fi naivi și iresponsabili să credem acest lucru.

Pe de altă parte, să nu ne imaginăm că România este centrum mundi. Acesta a fost eurocentrismul franco-german, iar astăzi se mută în mod clar, strategic și militar, pe Asia de SE, pe zona Indo-Pacifică. Acolo va fi centrum mundi și de acolo se va învârti Pământul. România rămâne un element de securitate pe flancul estic, dar există totuși o rivalitate strategică pe linia poloneză. Avem acolo un stat mult mai puternic decât noi, mult mai populat, care poate să reprezinte, într-un moment de alegere din partea marilor parteneri ai noștri de securitate, un element de rivalitate. Pe SE-ul Europei, România nu are rival și acest element de geostrategie și geopolitică ar trebui să fie exploatat la maxim de către autoritățile de la București și cred că o și fac, mai ales prin B9, prin Inițiativa celor Trei Mări, formate care încep în zona poloneză și se închid la Constanța. E important acest lucru și cred că este exploatat bine de România. De aceea e și obiect al agresivității, uneori fățișe, alteori subterane, a Federației Ruse“, a precizat, la DC News, H.D. Hartmann.

CITEȘTE ȘI - Garanțiile de securitate cerute de Putin. SUA și NATO au transmis răspunsuri scrise Kremlinului

Marele of pentru România, când la graniță vorbim de războiul Rusia - Ucraina. Hartmann: E o manipulare bine gândită

Invitatul emisiunii Geostrategica, de la DC News, H.D. Hartmann, a vorbit despre importanța pe care parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii îl are în apărarea intereselor naționale ale României:

„Numai poziționarea tehnicii militare americane presupune existența între 3.000 și 5.000 de soldați americani. Este 60% din cifra anunțată de președintele Biden, de 8.000 de soldați. Prepoziționarea existentă astăzi în România solicită prezența a 3.000-5.000 de soldați, iar la ora actuală, numai pentru întreținerea prepoziționării sunt aproximativ 1.000. Vorbim de o prezență reală, nu mai așteptăm americanii, cum așteptau bunicii noștri. Ei sunt aici, dar, pe de altă parte, și americanul are nevoie de partenerul său român care să-și apere onoarea, istoria și identitatea“, a precizat H.D. Hartmann (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News