Invitatul emisiunii Geostrategica, de la DC News, H.D. Hartmann, a vorbit despre importanța pe care parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii îl are în apărarea intereselor naționale ale României:

„Numai poziționarea tehnicii militare americane presupune existența între 3.000 și 5.000 de soldați americani. Este 60% din cifra anunțată de președintele Biden, de 8.000 de soldați. Prepoziționarea existentă astăzi în România solicită prezența a 3.000-5.000 de soldați, iar la ora actuală, numai pentru întreținerea prepoziționării sunt aproximativ 1.000. Vorbim de o prezență reală, nu mai așteptăm americanii, cum așteptau bunicii noștri. Ei sunt aici, dar, pe de altă parte, și americanul are nevoie de partenerul său român care să-și apere onoarea, istoria și identitatea“, a precizat H.D. Hartmann.

Hartmann: Investițiile, un of pentru țara noastră

„În privința investițiilor, e o discuție lungă de ambele părți, importurile se fac, fără discuție, dar este foarte greu atunci când piața de publicitatea Google a României e mai mică decât cea din Amsterdam, e greu să înfrunți marii coloși americani, care au venituri cât PIB-ul României. E o discuție foarte lungă și este un of, să fim foarte clari, să nu ne ascundem după deget. E un of al nostru că SUA nu au investit încă îndeajuns. Dar nu se poate nega că au investit în prezență militară și securitară. Această manipulare bine gândită și bine coordonată duce la ideea că americanii nu au investit. Nu este adevărat, sunt investiții majore de maximă elasticitate securitară, de maximă elasticitate strategică și permit României să facă față, cu efortul său propriu, unei eventuale stări adverse cu oricine din jurul nostru“, a mai spus analistul H.D. Hartmann.

Tensiuni Rusia-Ucraina. H.D. Hartmann: Ne aflăm în plină isterie de "vin ruşii peste noi"

"Exact cum am avut pandemie din cauza unui virus, în paralel am avut şi o infodemie, o pandemie de informaţii false. După cum am observat şi în pandemie şi observăm şi azi în faţa acestei crize de la graniţa ruso-ucraineană", a punctat H.D. Hartmann în emisiunea Geostrategica, de la DC News TV.

”Observăm de o săptămână mai multe lucruri. Ultima întâlnire dintre Blinken şi Lavrov, care trebuia să dureze 2 ore, dar a durat o oră şi jumătate şi în care ambii au recunoscut că nu a existat niciun fel de elemente comun care să reprezinte un început de soluţie la solicitările maximaliste ale Rusiei. Apoi vedem aşa numitele tipuri de provocări ăn baza unor informaţii mai mult sau mai puţin valide, dar preluate statal de Marea Britanie, care a anunţat că Rusia vrea să dea o lovitură de stat în Ucraina, să pună un preşedinte marionetă în Kiev, care să ceară intervenţia forţelor ruse după modelul Kazahstan. Personajul care a fost propulsat de Marea Britanie la coroana Ucrainei nici nu ştia cum să nege mai repede. Zelensky, acum trei săptămâni, anunţa propria lui arestare şi o lovitură de stat dată de un oligarh (...)“ (citește continuarea AICI).

