Tensiuni Rusia-Ucraina. H.D. Hartmann: Ne aflăm în plină isterie de "vin ruşii peste noi"

"Exact cum am avut pandemie din cauza unui virus, în paralel am avut şi o infodemie, o pandemie de informaţii false. După cum am observat şi în pandemie şi observăm şi azi în faţa acestei crize de la graniţa ruso-ucraineană", a punctat H.D. Hartmann în emisiunea Geostrategica, de la DCNEWS TV.

”Ne aflăm în plină isterie cu 'vin ruşii peste noi'”

”Observăm de o săptămână mai multe lucruri. Ultima întâlnire dintre Blinken şi Lavrov, care trebuia să dureze 2 ore, dar a durat o oră şi jumătate şi în care ambii au recunoscut că nu a existat niciun fel de elemente comun care să reprezinte un început de soluţie la solicitările maximaliste ale Rusiei. Apoi vedem aşa numitele tipuri de provocări ăn baza unor informaţii mai mult sau mai puţin valide, dar preluate statal de Marea Britanie, care a anunţat că Rusia vrea să dea o lovitură de stat în Ucraina, să pună un preşedinte marionetă în Kiev, care să ceară intervenţia forţelor ruse după modelul Kazahstan. Personajul care a fost propulsat de Marea Britanie la coroana Ucrainei nici nu ştia cum să nege mai repede. Zelensky, acum trei săptămâni, anunţa propria lui arestare şi o lovitură de stat dată de un oligarh.

Ei bine, în baza acestor informaţii care au tot apărut s-a creat o isterie. Isteria este un complex, atenţie, nu un proces natural. Frica e procesul natural. Isteria este un produs al mai multor stări umane. Iată că ne aflăm în plină isterie cu privire la 'vin ruşii peste noi'. Avem filmuleţe cu transportoare de tehnică militară, clipuri cu diverse frânturi unite tehnic de la diverse exerciţii ale armatei române, sau ale armatelor străine în colaborare cu armata română. Unele sunt filmate vara. Apar munţi şi văi, şi sigur că România are munţi şi văi, dar imaginile pot fi şi din Polonia sau din Serbia. Această pandemie de informaţie pare să aibă un singur obiectiv: isterizarea unei părţi din populaţia României care trăieşte cu frica ancestrală de o invazie militară. Poate bătrânii noştri îşi mai amintesc de invazia trupelor Armatei Roşii, îşi amintesc ororile ocupaţiei ruseşti. Frica aceasta ancestrală a societăţii româneşti faţă de o invazie, de un pericol rusesc care este real, atenţie, nu negăm faptul că Rusia nu e un adversar istoric al suveranităţii României, produce această pandemie de informaţii false”, a mai punctat Hartmann.

