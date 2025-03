Prima retrogradare a lui Mercur din 2025. Două zodii luate cu asalt

Prima retrogradare a lui Mercur din 2025 va avea loc între 15 martie - 7 aprilie. Însă, noi deja resimțim efectele acestui eveniment.

Retrogradarea începe într-un semn de foc și se finalizează într-unul de apă. Vom fi nevoiți să revenim asupra unor decizii din trecut. Ne vom da seama că nu vom putea merge mai departe până când nu ne vom face pace cu acele părți din noi de care fugim. Iar nivelul de haos va fi în creștere.

Berbec/Ascendent în Berbec

Mercur își începe retrogradarea în semnul tău, unde se află deja Venus retrogradă. Am putea spune că viața ta va fi dată peste cap complet. Atât pe plan profesional, cât și personal. Unele decizii sau fantome ale trecutului nu îți vor da pace. În plus, multe dintre inițiative vor fi blocate sau întârziate. Scopul acestei retrogradări va fi acela de a te obliga iarăși să fii mai răbdător. În plus, o să îți dai seama de ce contează cu adevărat pentru tine, nu pentru alții.

Pești/Ascendent în Pești

Mercur își începe retrogradarea în casa a doua, a banilor. Deci urmează (re)negocieri și schimbări pe plan financiar. Este cazul să nu forțezi nimic, să nu te grăbești din cauza unei frici exagerate. Poate partenerul și o persoană apropiată te sfătuiesc în acest sens. Tu s-ar putea să fii confuz. După 30 martie, Mercur retrograd va fi în semnul tău. Și atunci îți vei da seama că sunt aspecte în viața ta care trebuie corectate sau abandonate. Ai mai fost în această ipostază, dar ai tot evitat luarea unor decizii. Ce-i drept, Mercur retrograd se va întâlni cu Neptun, deci vei avea revelații mai usturătoare.

