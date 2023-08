Prima reacție a Ucrainei, după moartea lui Evghenii Prigojin. "Atenție! Neloialitatea echivalează cu moartea"

Consilierul prezidenţial ucrainean, Mihailo Podoliak, a comentat pe Twitter informațiile potrivit cărora Evghenii Prigojin a murit, după ce avionul în care se afla s-a prăbușit, existând suspiciuni că acesta a fost lovit de o rachetă.

VEZI ȘI: VIDEO Putin sărbătoarea în timp ce Prigojin murea: Unde s-a aflat în timpul prăbușirii avionului. Șeful Wagner a lăsat un plan de operațiuni în cazul morții sale



"Despre Prigojin: Merită să așteptați ca ceața războiului să dispară... Între timp, este evident că Putin nu iartă pe nimeni pentru propria sa teroare bestială. Exact cel care l-a anulat în iunie 2023. Și aștepta momentul. De asemenea, este evident că Prigojin și-a semnat condamnarea la moarte în momentul în care a crezut în "garanțiile" bizare ale lui Lukașenko și în "cuvântul de onoare" la fel de absurd al lui Putin.

Eliminarea demonstrativă a lui Prigojin și a comandamentului Wagner la două luni după tentativa de lovitură de stat este un semnal al lui Putin către elitele Rusiei înaintea alegerilor din 2024. "Atenție! Neloialitatea echivalează cu moartea". Dar este și un semnal pentru armata rusă: nu vor exista "eroi SVO". Dacă nu este un tribunal ucrainean, va fi un glonț FSB", a scris Mihailo Podoliak pe Twitter.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear... Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…