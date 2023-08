VIDEO Putin sărbătoarea în timp ce Prigojin murea: Unde s-a aflat în timpul prăbușirii avionului. Șeful Wagner a lăsat un plan de operațiuni în cazul morții sale

UPDATE 2:

Avionul lui Vladimir Putin se îndreaptă spre reședința sa din Valdai, transmite mass-media rusă citând datele serviciilor de aviație ruse.

UPDATE 1:

Vladimir Putin a părăsit de urgență Kursk, transmite mass-media rusă.

"Putin a părăsit de urgență Kursk, transmite mass-media rusă. Îi este frică de o a doua revoltă? O sursă din anturajul lui Prigojin a spus că "Evgheni Prigojin avea un plan de operațiuni Wagner PMC în cazul morții sale. Detaliile acestui plan nu sunt dezvăluite" ", scrie scrie pe Twitter Anton Gerashchenko, un consilier al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei.

