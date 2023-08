Avionul lui Evghenii Prigojin, șeful Wagner, prăbușit în regiunea Tver. BBC: Prigojin a murit/ Video în articol. Wagner confirmă decesele lui Prigojin și Utkin

UPDATE 6: Ministerul Apărării al Rusiei ar fi trimis avioane în Belarus pentru a-i evacua pe mercenarii Wagner, transmite Antena 3.

UPDATE 5: Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia transmite faptul că lista de pasageri a avionului Embraer includea și numele lui Evghenii Prigojin, scrie Interfax.

UPDATE 4: Cei din Grupul Wagner au venit cu o primă reacție.

VEZI : Prima reacție a Grupului Wagner, după ce avionul lui Evghenii Prigojin a fost prăbușit

UPDATE 3:

"În apropierea locului prăbușirii avionului lui Prigojin există un depozit pentru arme de rachete și artilerie al unității militare ruse 55443. Sistemele de apărare antiaeriană care probabil au doborât avionul Embraer ar putea fi, printre altele, protecția acestui obiectiv", scrie pe Twitter Anton Gerashchenko, un consilier al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Near the crash site of Prigozhin’s plane, there is a warehouse for missile and artillery weapons of Russian military unit 55443. The air defense systems that probably shot down the Embraer plane could be the protection of this object, among other things. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

UPDATE 2: Martorii ar fi povestit că au văzut o rachetă care lovește avionul în care s-ar fi aflat Prigojin, transmite The Wall Street Journal.

"Se pare că avionul deținut de Prigojin a fost doborât de apărarea antiaeriană rusă", scrie jurnalistul Yaroslav Trofimov pe Twitter.

UPDATE 1: Există un al doilea avion al lui Prigojin, care urmează o traiectorie în zig-zag, spre aeroportul din Moscova.

Știrea inițială:

Un avion s-a prăbușit în apropierea satului Kuzhenkino, raionul Bologovsky, regiunea Tver, potrivit canalului de Telegram "112". Potrivit acestuia, vorbim despre o aeronavă militară. Baza susține că este vorba despre un avion Embraer, de afaceri, scrie Meduza.



Ministerul Situațiilor de Urgență al Federației Ruse a raportat că 10 persoane au murit în urma prăbușirii unui avion privat în regiunea Tver, dintre care trei erau membri ai echipajului. Avionul prăbușit se afla în drum de la Moscova la Sankt Petersburg.

Avionul prăbușit în regiunea Tver ar fi putut aparține omului de afaceri Evgheni Prigojin. Acest lucru a fost raportat de jurnalista Ksenia Sobchak.



"Sursele mele spun că un avion Embraer aparținând lui Ievghenii Prigojin s-a prăbușit acum în regiunea Tver", a spus Sobchak pe canalul ei de Telegram "Bloody Young Lady". Ea a menționat că la bord se aflau trei membri ai echipajului și șapte pasageri.

Șeful Wagner și Utkin, mâna sa dreaptă, ar fi murit

Potrivit datelor preliminare, o aeronavă Embraer ERG 135 cu numărul RA-02795 s-a prăbușit, notează Baza. Canalul de Telegram "Grey Zone", apropiat de PMC Wagner, susține că avionul lui Evghenii Prigojin a fost doborât de focul de apărare aeriană. Nu există nicio confirmare oficială a acestei informații.

BBC scrie că șeful Wagner, Evghenii Prigojin, a murit în urma prăbușirii avionului său, în Rusia, iar la bord erau alte nouă persoane, care, de asemenea, au murit. Avionul ar fi fost doborât de o rachetă ucraineană. În avion s-ar fi aflat și Dmitri Utkin, mâna dreaptă a lui Prigojin.

Serviciul de presă al guvernatorului regiunii Tver, Igor Ruden, a declarat că avionul prăbușit a fost unul civil. Șeful regiunii a luat starea de urgență sub control personal. Poliția investighează incidentul, iar la fața locului se află serviciile de urgență, scrie starhit.ru.

Anton Gerashchenko: Era previzibil

Anton Gerashchenko, un consilier al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, a distribuit mai multe filmări cu avionul lui Prigojin aflat în flăcări.

"Agenția de aviație rusă: "Evghenii Prigojin s-a numărat printre pasagerii avionului care s-a prăbușit în regiunea Tver din Rusia". Era previzibil. Va fi interesant de aflat cine mai era la bordul acelui avion. După unele informații, Dmitriy Utkin a fost și el acolo. La bord se aflau zece persoane, trei dintre ei membri ai echipajului", a scris Anton Gerashchenko pe Twitter.

Another video from the site of the plane crash in Tver region of Russia. Russian aviation agency reports Prigozhin was on board of the plane. pic.twitter.com/h3mPYZoM0V — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

It appears that the Prigozhin owned jet was shot down by Russian air defenses. https://t.co/tBucmb97er — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 23, 2023

Russian aviation agency: Yevgeny Prigozhin was among passengers in the plane that crashed in Tver region of Russia.



That was predictable.



It will be interesting to find out who else was on board of that plane. By some information, Dmitriy Utkin was there as well.



Ten people… pic.twitter.com/RukDbDJCKc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

A video appeared, which allegedly shows the moment of the crash of Prigozhin's plane. pic.twitter.com/KkTmw7LoH9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News