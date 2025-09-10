Data publicării:

EXCLUSIV  Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre evenimentele din ultima jumătate a lunii septembrie. 

A doua jumătate a lunii septembrie este una cu dus și întors! Urmează o Eclipsă de Soare, Mercur va intra în Balanță, iar Marte își va începe tranzitul în Scorpion. O perioadă agitată, însă și plină de posibilități pentru fiecare dintre noi. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, propriul guvernator, va trece din casa a șaptea în casa a opta. Ceea ce înseamnă că atenția ta se va duce către gestionarea resurselor. Vei fi preocupat de a scoate maximul din orice situație. Urmează o perioadă foarte stresantă. Dar orice criză este o mare oportunitate. 

Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac

Taur/Ascendent în Taur

Marte își va începe tranzitul în casa a șaptea. Relația de cuplu va fi mult mai dinamică. Dacă în ultima perioadă, plictiseala s-a instalat între tine și partener, la finalul lunii septembrie o veți alunga cu siguranță. De altfel, viața personală va fi pe primul loc.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Unii dintre voi vor fi nevoiți să ia decizii pe plan profesional. Nu vor fi neapărat pe placul vostru, dar sunt necesare. Important este să vă cunoașteți valoarea și să negociați serios. Cert este că aceste decizii nu sunt pentru toată viața. Aveți șansa de a aduce îmbunătățiri locuinței.

Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!

Rac/Ascendent în Rac

Dorul de ducă va fi uimitor! Deci aveți ocazia să călătoriți, să interacționați cu oameni noi sau să învățați lucruri nemaipomenite. După care, trebuie să știți că veți avea aspecte minunate și pe plan amoros. Nu uitați că Jupiter se află în semnul vostru și că vă oferă încredere.

Leu/Ascendent în Leu

Unele ajustări vă vor îmbunătăți situația financiară. Veți investi resursele într-un mod inteligent. Marte va tranzita casa a patra. Este posibil să apară schimbări în gospodărie sau unele evenimente neașteptate în familie.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Eclipsa de Soare/Luna Nouă din semnul tău de pe 21 septembrie îți poate aduce senzația că vrei o schimbare. Și cum și Venus îți va tranzita semnul, am putea spune că astrele vor fi de partea ta. Vei fi carismatic, romantic și seducător. Atribute care te vor ajuta să obții tot ce vrei.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte iese din semnul tău și trece în casa a doua. Cu alte cuvinte, vor apărea alte și alte cheltuieli. Unele serioase, însă vei fi și tentat să umpli unele goluri cu achiziții inutile, de suprafață. Stresul de la serviciu și treburile gospodărești te vor epuiza.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Începem cu veștile bune! Pe 22 septembrie, Marte își începe tranzitul în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vei fi destul de curajos, ambițios și dornic de a câștiga numeroase lupte. Cert este că vei lua decizii îndrăznețe, că vei pune în mișcare unele planuri și că vei fi destul de pasional.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Apar schimbări în carieră, unele care te vor lua prin surprindere. Însă, nu este cazul să te sperii, ci mai degrabă să afli cum te poți face util. Va fi o perioadă bună pentru cei care doresc spargă monotonia din viața de cuplu.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

O perioadă fantastică pentru aceia care doresc să studieze, să călătorească sau să organizeze evenimente. De asemenea, relația cu partenerul sau cu prietenii se va îmbunătăți. Nu fugi de discuțiile cu șefii!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Atmosfera de la serviciu va fi destul de agitată. Unele interacțiuni cu șefii nu vor fi neapărat pe placul tău. Însă, la capitolul ambiție nu te va întrece nimeni. Pe plan financiar, îți vei schimba strategia și vei adopta o perspectivă mai cumpătată.

Pești/Ascendent în Pești

Finalul lunii septembrie va fi unul foarte bun pentru tine! Înveți lucruri noi, relația cu partenerul se îmbunătățește, călătorești. Și succesul va fi prezent în orice proiect profesional sau personal. Unii dintre voi vor avea ocazia să își construiască o nouă fundație. 

10 sep 2025, 09:17
