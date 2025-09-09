Data publicării:

EXCLUSIV  Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Toamna din 2025 are parte de unele evenimente astrologice marcante. 

Toamna a debutat deja cu întoarcerea lui Saturn în Pești. În curând, și Neptun va reveni în același semn. După care Uranus se va întoarce în Gemeni. Pentru că discutăm despre planete lente, este clar că schimbările lor influențează mai mulți nativi. 

Pești/Ascendent în Pești

Pe 1 septembrie, Saturn s-a întors în semnul tău. Îl va urma și Neptun începând cu 22 octombrie. Deci, în această toamnă, astrele stau cu ochii pe tine. După doi ani în care viața s-a jucat de-a alba neagra cu tine, acum ești călit și vei face alegeri mai bune. În primul rând, vei avea ocazia să construiești ceva trainic, să pui o nouă fundație sau să îți creezi un nou drum. Unul mai matur și plin de responsabilități. Iar visurile tale nu vor mai părea atât de greu de îndeplinit. 

Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!

Taur/Ascendent în Taur

Până pe 8 noiembrie, încă respiri ușurat. Însă, după această dată, Uranus se întoarce în semnul tău, acolo unde s-a aflat din 2018. Putem spune că finalul acestei toamnei îți pregătește surprize. De aceea, cel mai bine ar fi să nu te grăbești cu noile planuri pentru că Uranus se va asigura să provoace instabilitate și situații bizare. Dar, dacă ai așteptat de ceva vreme, clipa perfectă pentru a te elibera dintr-o situație neplăcută, în următoarele luni îți vor aduce curajul necesar. 

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cu Saturn în casa a cincea, a iubirii, și Uranus în casa a șaptea, a relațiilor, putem spune că toamna lui 2025 va lăsa urme serioase din punct de vedere personal. Vei avea mai multă claritate în relația de cuplu, unii dintre voi vă veți da seama dacă vreți să duceți parteneriatul actual la un alt nivel sau veți decide că aveți nevoie de o perioadă de singurătate pentru a vindeca unele răni. Avem și o veste bună. Marte îți va tranzita semnul între 22 septembrie și 4 noiembrie. Ceea ce înseamnă că de curaj și pasiune nu vei duce lipsă deloc.

Rac/Ascendent în Rac

Vrem să îți reamintim că Jupiter, Marele Benefic, îți tranzitează semnul. Și că nu trebuie să lași această perioadă să treacă fără să îți creezi amintiri de neuitat. Astrele îți oferă oportunități, deci depinde și de tine cum vei trăi în această toamnă. Cu siguranță, dacă vei vedea jumătatea plină a paharului, viața va avea și surprize plăcute pentru tine. Călătoriile și studiile te vor face fericit.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
09 sep 2025, 22:05
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
09 sep 2025, 08:36
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
08 sep 2025, 21:30
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
07 sep 2025, 20:31
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
07 sep 2025, 08:54
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare
06 sep 2025, 17:26
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
05 sep 2025, 19:55
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
04 sep 2025, 21:06
Horoscop 4 septembrie 2025. O zodie trebuie să fie discretă
04 sep 2025, 07:40
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 sep 2025, 19:03
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 sep 2025, 18:30
Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar
03 sep 2025, 08:31
Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe
02 sep 2025, 08:14
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie
01 sep 2025, 08:06
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Cele mai noi știri
acum 18 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
acum 20 de minute
Trafic dat peste cap pe DN1: Restricţii de curculație în zona Podului Băneasa
acum 34 de minute
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
acum 45 de minute
O bombă neexplodată din Al Doilea Război Mondial a fost găsită pe Aeroportul din Frankfurt
acum 54 de minute
Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin
acum 1 ora 4 minute
Maria-Georgiana Teodorescu, clarificări privind Chat Control: Ne vom opune dacă va fi cazul să votăm
acum 1 ora 12 minute
iPhone Air, vedeta lansării Apple: mai subțire, mai rezistent, mai inteligent
acum 1 ora 20 minute
România 2 - 1 Cipru: Testul care poate relansa drumul spre Cupa Mondială 2026
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel