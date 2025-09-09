Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac

Toamna a debutat deja cu întoarcerea lui Saturn în Pești. În curând, și Neptun va reveni în același semn. După care Uranus se va întoarce în Gemeni. Pentru că discutăm despre planete lente, este clar că schimbările lor influențează mai mulți nativi.

Pești/Ascendent în Pești

Pe 1 septembrie, Saturn s-a întors în semnul tău. Îl va urma și Neptun începând cu 22 octombrie. Deci, în această toamnă, astrele stau cu ochii pe tine. După doi ani în care viața s-a jucat de-a alba neagra cu tine, acum ești călit și vei face alegeri mai bune. În primul rând, vei avea ocazia să construiești ceva trainic, să pui o nouă fundație sau să îți creezi un nou drum. Unul mai matur și plin de responsabilități. Iar visurile tale nu vor mai părea atât de greu de îndeplinit.

Taur/Ascendent în Taur

Până pe 8 noiembrie, încă respiri ușurat. Însă, după această dată, Uranus se întoarce în semnul tău, acolo unde s-a aflat din 2018. Putem spune că finalul acestei toamnei îți pregătește surprize. De aceea, cel mai bine ar fi să nu te grăbești cu noile planuri pentru că Uranus se va asigura să provoace instabilitate și situații bizare. Dar, dacă ai așteptat de ceva vreme, clipa perfectă pentru a te elibera dintr-o situație neplăcută, în următoarele luni îți vor aduce curajul necesar.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cu Saturn în casa a cincea, a iubirii, și Uranus în casa a șaptea, a relațiilor, putem spune că toamna lui 2025 va lăsa urme serioase din punct de vedere personal. Vei avea mai multă claritate în relația de cuplu, unii dintre voi vă veți da seama dacă vreți să duceți parteneriatul actual la un alt nivel sau veți decide că aveți nevoie de o perioadă de singurătate pentru a vindeca unele răni. Avem și o veste bună. Marte îți va tranzita semnul între 22 septembrie și 4 noiembrie. Ceea ce înseamnă că de curaj și pasiune nu vei duce lipsă deloc.

Rac/Ascendent în Rac

Vrem să îți reamintim că Jupiter, Marele Benefic, îți tranzitează semnul. Și că nu trebuie să lași această perioadă să treacă fără să îți creezi amintiri de neuitat. Astrele îți oferă oportunități, deci depinde și de tine cum vei trăi în această toamnă. Cu siguranță, dacă vei vedea jumătatea plină a paharului, viața va avea și surprize plăcute pentru tine. Călătoriile și studiile te vor face fericit.

